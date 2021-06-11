11.06.2021 15:02

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 12 и 13 июня

Выходные будут теплыми, но с «мокрыми» сюрпризами.

Неустойчивая погода с ливнями и шквалами не торопится уходить с территории Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



В субботу, 12 июня, ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Днем по городу и области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, град и шквалистый ветер 15-20 м/с. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11°...+16°С, днем +21°...+26°С (температура комфорта +25°С).



Воскресенье, 13 июня, порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня небо затянут облака. Ночью без существенных осадков, местами туман. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11°...+16°С, днем +22°...+27°С (температура комфорта +25°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Как сообщают эксперты, ожидаются только небольшие геомагнитные возмущения. Магнитных бурь бояться не стоит.