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11.06.2021  15:02   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 12 и 13 июня

Выходные будут теплыми, но с «мокрыми» сюрпризами.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 12 и 13 июня

Неустойчивая погода с ливнями и шквалами не торопится уходить с территории Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 12 июня, ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Днем по городу и области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, град и шквалистый ветер 15-20 м/с. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11°...+16°С, днем +21°...+26°С (температура комфорта +25°С).

Воскресенье, 13 июня, порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня небо затянут облака. Ночью без существенных осадков, местами туман. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11°...+16°С, днем +22°...+27°С (температура комфорта +25°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Как сообщают эксперты, ожидаются только небольшие геомагнитные возмущения. Магнитных бурь бояться не стоит.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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