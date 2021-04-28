28.04.2021 06:00

Пудов день: события 28 апреля

В этот день церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.

В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух. «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда», — говорили знающие люди. А все остальные соглашались: «У кого медок и маслице — у того и праздничек».



На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу». Был и другой вариант заговора: «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть».



Однако, после этого употреблять ягоды с дерева было уже нельзя, иначе боль могла вернуться.

Также в этот день...



В 1563 году первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец начали печатание первой книги.



1758 – родился Джеймс Монро, 5-й президент США (1817-25), провозгласивший доктрину «Америка для американцев». По одной из версий, именно его фамилию взяла в качестве псевдонима начинающая актриса Норма Джин Бейкер, чтобы превратиться в секс-символ Мэрилин Монро.



1784 – изобретатели Б. Лонуа и Ж. Бьенвеню во Франции продемонстрировали первую официально признанную самодвижущуюся модель вертолета.



1838 – запатентована фотография. Она стала известна под названием «дагеротип» по имени изобретателя Дагера.



1908 – родился Оскар Шиндлер (ум. 1974), немецкий бизнесмен, спасший в годы войны 1100 евреев.



1914 – в США запатентовали воздушный кондиционер.



1916 – «Имя твое – льдинка на языке. Одно-единственное движение губ, Имя твое – пять букв...» – вывела в тетради рука 23-летней Марины Цветаевой... И заголовок – «Стихи к Блоку». Не знала, да и не могла знать тогда Марина Ивановна, что два года спустя произойдет реформа орфографии, и букв в фамилии поэта, которого она боготворит, станет четыре... Такой вот «штрих времени».



1916 – родился Ферруччио Ламборджини, итальянский автопромышленник, создавший быстрые и дорогие автомобили спортивного класса.



1919 – основана Лига Наций.



1923 – открылся один из самых знаменитых в мире футбольных стадионов – лондонский Уэмбли.



1924 – родился Донатас Банионис, советский артист театра и кино (фильмы «Никто не хотел умирать», «Мертвый сезон», «Солярис», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Приключения принца Флоризеля»).



1937 – в Нью-Йорке появился первый рекламный щит с анимированным изображением. На мониторе крутился 4-минутный ролик со скачущими лошадьми и жонглирующими котами. Картинка была сделана из 2000 лампочек, которые мигали в заданном порядке. Создателем этого чуда был Дуглас Лейт.



1947 – норвежский исследователь Тур Хейердал отправился в плавание на бальзовом плоту от западного побережья Южной Америки к Таити.



1955 – началось строительство космодрома Байконур.



1968 – в Нью-Йорке на Бродвее прошла премьера знаменитого мюзикла «Волосы», киноверсию которого в 1979 году поставил Милош Форман.



1968 – родилась Татьяна Устинова, российская писательница детективно-любовного жанра.



1969 – на экраны вышла «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая.



1974 – родилась Пенелопа Круз, испанская и американская актриса («Все о моей матери», «Сахара», «Ванильное небо»).



1981 – родилась Джессика Альба, американская актриса («Город грехов», «Фантастическая четверка», «Наркоз», «Знакомство с Факерами-2»).



1992 – Ричард Механ из Хьюстона запатентовал электрическую скатерть, которая отбивала у насекомых охоту приземляться на стол или тем более разгуливать по нему.



2001 – стартовал российский космический корабль «Союз ТМ-32» с космонавтами Т.Мусабаевым и Ю.Батуриным и первым космическим туристом американским миллионером Деннисом Тито на борту.



Именины отмечают: Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Мстислав, Савва, Трофим, Яков.