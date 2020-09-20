Праздник лесников: события 20 сентября (РЕДПОСТ)

Ежегодно в третье воскресенье сентября в Украине отмечают День работников леса.
Это профессиональный праздник работников лесного хозяйства, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
18 сентября 1977 года в Советском Союзе было принято первое «Лесное законодательство». По сути, это было осознание того, что как бы ни была «широка страна… родная», но это не значит, что она безгранична и необходимо беречь то, что было подарено природой.
Позднее был учрежден День работников леса, дату празднования которого приурочили к выходу «Лесного законодательства» 1977 года, несколько сдвинув её так, чтобы она попадала на выходной день.
После распада СССР Украина, как и некоторые бывшие советские республики, сохранила этот празник.
Украина занимает восьмое место в Европе по площади леса.
Общая площадь земель лесного фонда составляет 10,8 млн гектаров, из которых 9,5 млн покрыто лесной растительностью. Характерным для Украины является неравномерное расположение лесов, преимущественно экологическое их значение и высокий процент заповедников (13,7%). Каждый второй гектар леса в Украине создан искусственно. В настоящее время на предприятиях лесного хозяйства функционирует 649 постоянных рассадников, тепличные хозяйства, где выращивают ежегодно свыше 377 млн шт. стандартного посадочного материала, 16,3 тыс. гектаров постоянных лесосеменных участков.
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Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
20 сентября 2001 года несколько кадровых агентств из Белоруссии, Грузии, России, Кыргызстана, Казахстана и Украины учредили и впервые отметили День рекрутера. Проведение Дней рекрутера было поддержано четырнадцатью общественными организациями стран СНГ.
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День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
В выходные нас ждут холодные ночи, относительно теплые дни и солнышко. В субботу еще задержится сильный ветер.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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