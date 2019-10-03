03.10.2019 06:00

День трезвости, или 3 октября в истории

Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.



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Считается, что 3 октября было выбрано в качестве даты проведения Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом в память о Джоне Финче – общественном деятеле США конца 19 века, боровшемся с пьянством. Всю свою жизнь этот человек посвятил просвещению населения штата, в котором жил, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя и борьбы с алкоголизмом.

День трезвости не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и не была учрежден ни одной из международных организаций. Тем не менее, медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и её последствия.



По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2,5 миллионов смертей во всем мире ежегодно связаны с злоупотреблением алкоголем.



Также в этот день...



В 1533 году жители деревни Виттенберг (Германия) продали все имущество в связи с предсказанием проповедником Штифелем конца света.



1625 – согласно классике, был назначен бал, на котором королева Анна должна была появиться с подвесками, подаренными ей королем. Спасти честь королевы от происков кардинала-интригана были призваны отважные мушкетеры.



1812 – в поселке Никита под Ялтой был заложен Никитский ботанический сад.

1886 – в Харькове родилась Варвара Каринская, русская и американская художница по костюмам, автор сценических костюмов для кино и балета, её работа оказала сильное влияние на современный вид балетной пачки.



1895 – родился Сергей Есенин, руский поэт.



1900 – родился Томас Вулф, американский писатель («Оглянись на дом свой, ангел», «О времени и о реке», «Паутина и скала», «Домой возврата нет»).



1906 – SOS (... _ ...) утверждается международным сигналом бедствия, заменив позывной CQD. Вопреки распространённому убеждению, SOS не является аббревиатурой. Это просто случайно выбранная последовательность, удобная для запоминания и легко распознаваемая на слух. Фразы, которые часто связывают с этим сигналом, такие как «Save Our Ship» (спасите наш корабль), или «Save Our Souls», «Save Our Spirits» (спасите наши души), или «Swim Or Sink» (плывите или утонем), или даже «Stop Other Signals» (прекратите другие сигналы) появились уже после принятия сигнала.



1911 – родилась Ванга (настоящее имя Вангелия Пандева-Гуштерова, по другим источникам родилась 31 января), болгарская народная целительница, ясновидящая.



1917 – в Чигирине начался Всеукраинский съезд казачества, во время которого утвердили устав организации и избрали ее Генеральный совет во главе с Павлом Скоропадским.

1925 – на улице Рымарской, 21 в Харькове открыли государственный театр оперы и балета – первый украинский стационарный оперный театр. Первоначально театр назывался Украинская государственная Столичная Опера. С 1931 он стал Харьковским театром оперы и балета, в 1934 получил статус академического, с того же времени широко известный под аббревиатурой ХАТОБ. 1944 театру было присвоено имя Н. Лысенко, в 1991 году переселился в новопростроенное здание на Сумской, 25, а в 2010-м он получил статус национального, добавив в аббревиатуру еще одну букву – ХНАТОБ.



1932 – английская газета «Таймс» предстала перед читателями в новом облике. По инициативе консультанта газеты Стэнли Морисона был разработан одноименный шрифт «Times New Roman», прекрасно известный практически каждому пользователю персональных компьютеров.



1935 – родился Армен Джигарханян, актер театра и кино. Армен Джигарханян считается лидером по количеству ролей в отечественном кино. Начиная с 60-х годов 20-го века, актер снялся более чем в 170 фильмах. По этому поводу Гафт разразился эпиграммой: «Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян».



1941 – американские химики Гудхью и Салливэн запатентовали аэрозольный контейнер для распыления инсектицидов.



1945 – создана Всемирная федерация профсоюзов.



1945 – в возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. По песенку «Старая овечка» он получил 5 долларов.



1949 – родился Александр Рогожкин, российский режиссер, сценарист («Особенности национальной охоты», «Операция «С Новым годом!», «Блокпост», «Особенности национальной рыбалки», телесериал «Менты»).



1956 – в Нью-Йорке продемонстрированы первые в мире атомные часы для коммерческой продажи – «Atomichron».



1962 – родился Сергей Кузьминский (ум. 2009), украинский музыкант, диджей, лидер группы «Братья Гадюкины».



1964 – родился Вадим Самойлов, музыкант группы «Агата Кристи».



1964 – родился Клайв Оуэн, английский актер («Король Артур», «Близость», «Город грехов», «Профессионал»).



1968 – состоялся первый полет магистрального пассажирского трехдвигательного самолета «Ту-154», созданного в ОКБ А. Н. Туполева. Экипаж Ю. В. Сухова.



1969 – родилась Гвен Стефани, модельер, актриса, солистка «No Doubt».



1973 – родилась Нив Кэмпбелл, канадская киноактриса («Крик 1-4»).



1975 – родился Алексей Горшенев (прозвище «Ягода»), поэт, певец, музыкант, лидер группы «Кукрыниксы».



1976 – родился Шонн Уильям Скотт, американский актер («Американский пирог 1-3», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Пункт назначения»).



1990 – объединились Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика, переставшая существовать как суверенное государство. Отмечается как День германского единства.



1995 – на телеканале TV Tokyo состоялась премьера культового аниме-сериала «Евангелион».



2003 – жители Тибета провели свой конкурс красоты: на него отважилась явиться только 1 девушка (организаторы получили 10 заявок от претенденток, но в итоге на участие в конкурсе решилась только одна из них – 20-летняя Церинг Кьи). Кьи получила титул «Мисс Тибет» и приз $2.000.



2005 – в Москве состоялась церемония перезахоронения останков генерала Антона Деникина и философа Ивана Ильина.



2013 – Украина стала ассоциированным членом ЦЕРН (Европейская ассоциация ядерных исследований).



Именины отмечают: Александр, Василий, Ефрем, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.