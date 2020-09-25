25.09.2020 11:39

ВИДЕО: Лев Ричард отмечает день рождения (Зоопарк)

Обитетелю Харьковского зоопарка, льву Ричарду исполнилось 9 лет.



//zoo.kharkov.ua

Именинника ожидало королевское угощение. Подарком для красавца стала большая корона, до краев наполненная мясом, и мягкая игрушка в виде медведя.

Попав в вольер, Ричард стремглав бросился к подарку. Медведя сначала воспринял как соперника, сбросил с качели и несколько потрепал. Но когда понял, что медведь угрозы не представляет, принес назад к главному царскому подарку – короне. О том, что внутри ждет вкусное угощение, лев понял за считанные секунды. Одним взмахом лапы сбросил корону, раскрыв секрет ее наполнения – мяса конины. В общем, рацион льва состоит из 7,5 кг мяса и 1 кг рыбы в день. Три раза в неделю – яйцо, в летний период один раз в неделю – немного травы.





Вдоволь наевшись, именинник решил пригласить к праздничному столу свою спутницу – львицу Киру. Пока довольный подарком Ричард ходил по вольеру, осматривая свои владения, Кира заняла место на качелях и принялась за мясо. К медведю же отнеслась без особого интереса. Возможно, потому, что наши львы привыкли к разнообразию элементов обогащения среды. Здесь и бочки, и коробки. Ветви, листья, солома служит для игры, это интересно рассыпать. Бревна, старую обувь, все, что носит запах, не свойственный вольеру льва, его привлекает.





После трапезы и лев, и львица легли отдыхать, время от времени томно рычали, как будто благодарили за поздравления. И если обычно Кира в этой паре – лидер (капризная, беспокойная, может обидеть Ричарда, забрать его мясо), сегодня настоящим королем был Ричард. Величественным и красивым!



