20.07.2020 12:02

День рождения Тенди отметили в зоопарке (ВИДЕО, ФОТО)

19 июля свой 22-я День рождения отпраздновала очаровательная слониха Тэнди – первый слон, родившийся в независимой Украине.



//zoo.kharkov.ua

Уже 20 лет Тэнди – обитатель Харьковского зоопарка.



Когда в двухлетнем возрасте девочка приехала из Одессы в Харьков, это было слоненок ростом полтора метра и весом 770 килограмм. Сейчас Тэнди подросла до 2,2 метра и весит около 3 тонн.



Для именинницы подготовили дерево пожеланий. Цветные мелки, вдохновения, праздничное настроение – и необычное поздравление готово! Пожелали здоровья, счастья и различных сладостей. Украсили все это рисунками и сразу же воплотили свое пожелание в жизнь. Из моркови, яблок, бананов, хлеба и сена сделали рог изобилия как символ благополучия и долголетия.





И угощение, и поздравления Тэнди понравились. Именинница подошла к дереву пожеланий, с интересом рассматривала его и в это же время смаковала бананами, которые сыпались из рога изобилия. После бананов, слониха перешла к хлебу и яблокам. А душистое сено оставила на десерт. Но прежде чем съесть, обмахнулась ним, словно веером, – настоящая леди!





