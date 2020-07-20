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20.07.2020  12:02   

День рождения Тенди отметили в зоопарке (ВИДЕО, ФОТО)

19 июля свой 22-я День рождения отпраздновала очаровательная слониха Тэнди – первый слон, родившийся в независимой Украине.


//zoo.kharkov.ua

Уже 20 лет Тэнди – обитатель Харьковского зоопарка.

Когда в двухлетнем возрасте девочка приехала из Одессы в Харьков, это было слоненок ростом полтора метра и весом 770 килограмм. Сейчас Тэнди подросла до 2,2 метра и весит около 3 тонн.

Для именинницы подготовили дерево пожеланий. Цветные мелки, вдохновения, праздничное настроение – и необычное поздравление готово! Пожелали здоровья, счастья и различных сладостей. Украсили все это рисунками и сразу же воплотили свое пожелание в жизнь. Из моркови, яблок, бананов, хлеба и сена сделали рог изобилия как символ благополучия и долголетия.



И угощение, и поздравления Тэнди понравились. Именинница подошла к дереву пожеланий, с интересом рассматривала его и в это же время смаковала бананами, которые сыпались из рога изобилия. После бананов, слониха перешла к хлебу и яблокам. А душистое сено оставила на десерт. Но прежде чем съесть, обмахнулась ним, словно веером, – настоящая леди!



Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, тенди, день рождения, харьков
 
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