День рождения Тенди отметили в зоопарке (ВИДЕО, ФОТО)

19 июля свой 22-я День рождения отпраздновала очаровательная слониха Тэнди – первый слон, родившийся в независимой Украине.
Уже 20 лет Тэнди – обитатель Харьковского зоопарка.
Когда в двухлетнем возрасте девочка приехала из Одессы в Харьков, это было слоненок ростом полтора метра и весом 770 килограмм. Сейчас Тэнди подросла до 2,2 метра и весит около 3 тонн.
Для именинницы подготовили дерево пожеланий. Цветные мелки, вдохновения, праздничное настроение – и необычное поздравление готово! Пожелали здоровья, счастья и различных сладостей. Украсили все это рисунками и сразу же воплотили свое пожелание в жизнь. Из моркови, яблок, бананов, хлеба и сена сделали рог изобилия как символ благополучия и долголетия.
И угощение, и поздравления Тэнди понравились. Именинница подошла к дереву пожеланий, с интересом рассматривала его и в это же время смаковала бананами, которые сыпались из рога изобилия. После бананов, слониха перешла к хлебу и яблокам. А душистое сено оставила на десерт. Но прежде чем съесть, обмахнулась ним, словно веером, – настоящая леди!
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.
Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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