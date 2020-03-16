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16.03.2020  16:56   

В харьковском зоопарке французский интеллектуал отпраздновал с подругой День рождения (ФОТО, ВИДЕО)

Именинник-интеллектуал Жора моментально оценил просторные вольеры «Планеты обезьян», разнообразный рацион и услужливых киперов.


//zoo.kharkov.ua

Свой тринадцатый день рождения, но первый в Харькове празднует орангутан Жора. Красавец с очаровательной подругой Флорой приехал в наш зоопарк в июле прошлого года из зоопарка La Boissière du Doré (Франция). Процесс адаптации для орангутанов проходил быстро и комфортно. Приматы моментально оценили просторные вольеры со множеством интересных конструкций в новой локации «Планета обезьян», разнообразный рацион и заботу киперов.

Сострудники долго думали, что подарить Жоре, чтобы подарок пришелся и имениннику, и его спутнице по душе и запомнился надолго. Выбор сделали, учитывая возраст, характер и увлечения Жоры.Как настоящий тинэйджер, он довольно непоседливый: любит перемещаться по канатам, играть с водой. Но когда Жору что-то по-настоящему привлекает, за этим занятием он будет проводить время очень вдумчиво. Именно поэтому подарком на День рождения стала особая конструкция-головоломка, которая способствует развитию интеллекта.

 

Теперь перед Жорой и Флорой возникает много задач. Например, как достать оттуда орешек, вкусные ягоды или семена. На решение задачи именинник много времени не потратил, сориентировался мгновенно: нашел палочку и, используя такое «орудие труда», добыл любимое лакомство. Наградой за сообразительность стало не только угощение, но и проявления нежности от Флоры. Своего спутника она поздравила по-женски: поцелуями и объятиями.

 

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, праздник, день рождения, орангутанг, подруга
 
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