27.02.2020 17:04

Говорящий ворон из зоопарка отметил день рождения (ВИДЕО)

Питомцу Харьковского зоопарка – ворону Карлуше, который умеет разговаривать – исполнилось 15 лет.



//zoo.kharkov.ua

Для дикой природы это возраст почтенный – в естественных условиях средняя продолжительность жизни воронов 10-15 лет. Что касается зоопарков, здесь вороны бьют рекорды, празднуя даже семидесятилетия.



Карлушу в зоопарк принесли посетители. Маленьким птенцом ворона нашли харьковчане, в семье которых он жил некоторое время. Специально разговаривать ворона никто не учил. Находясь в зоопарке среди людей, Карлуша быстро схватывал звуки, повторял то, что слышал. Сначала он громко издавал нечеткие звуки, потом стал произносить свое имя «Карл», а затем и «Давай-давай». Слова «Давай-давай» Карлуша обычно говорит, когда что-то просит, чаще всего, когда видит, что ему несут еду.





Так было и в праздничное утро. Как только Карлуша увидел аппетитное угощение-подарок, без умолку начал говорить «Давай-давай», прозрачно намекая на то, что время подарков пришло. Презентом для нашего ворона-диктора стала коробочка-открытка с фото именинника и вкусным угощением внутри, большое разнообразие сладостей (рыба, мясо, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты) и... веник. Дело в том, что Карлуша очень любит разбирать веники или метлы на прутики. За этим занятием он может проводить много времени.





Как только подарки оказались внутри вольера, птица сразу приступила к дегустации сладостей, демонстративно поставив лапу на праздничную открытку. Наверное, таким образом Карлуша хотел показать своему соседу ворону Саше, кто сегодня звезда.

Но потом друзья стали отмечать День рождения уже вместе, ели с большим удовольствием и почти не ссорились. Вместе вороны живут 4 года. В их холостяцком кругу главный Карлуша, по характеру он лидер и довольно капризный.



Что касается веника, то он именинника не заинтересовал. Впрочем, возможно, Карлуша захотел насладиться Днем рождения как можно дольше и оставил любимое занятие на потом.



