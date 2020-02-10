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10.02.2020  10:24   

Пеликан Малыш отметил день рождения (ВИДЕО, ФОТО)

В выходные в Харьковском зоопарке праздновали день рождения – исполнился год розовому пеликану Малышу.


//zoo.kharkov.ua

Малыш – первый пеликан, который родился в Харьковском зоопарке за почти 50 лет содержание этих птиц.
 
Маленький, с весом около 200 граммов, без перьев и ярко-розовый – вот каким увидели своего подопечного сотрудники зоопарка. Постепенно кожа стала темнеть, а на 10 день появился первый пуховый наряд. И он был черного цвета. В течение года цвет оперения менялся. И этот процесс продолжается, ведь розовым оперение пеликана станет ближе к 3-м годам. Сейчас наш красавец цвета кофе с молоком.

Тогда же, в 3-4 года, можно будет и точно определить пол. Учитывая на то, что пеликан довольно крупный – уже сейчас по размерам он перерос своих родителей – можно предположить, что это самец.

Но, несмотря на внушительные размеры, родители продолжают присматривать за Малышом. Хотя и сама птица себя в обиду не дает. Среди своих сородичей – 7 розовых пеликанов и одного кудрявого – Малыш чувствует себя уверенно.

Этот год для пеликана был годом обучения. Он научился плавать и «рыбачить». Вкусовые же приоритеты не изменились: как и в детстве, Малыш больше всего любит путассу и бычки.

Подарком ко дню рождения пеликана стал вкусный рыбный торт в виде сердца. На берегу Малыша и его родственников ждали несколько сортов рыбы, в том числе и бычок. Но поскольку, заметив людей, наши пеликаны любят позировать, вальяжно плавая на пруду, праздничное угощение птицы съели уже без посторонних глаз.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, пеликан, день рождения
 
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