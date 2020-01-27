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27.01.2020  10:42   

Крыса-предсказатель из Харьковского зоопарка сделала удивительный прогноз (ВИДЕО, ФОТО)

В зоопарке продолжают праздничную традицию, когда предсказания на год делает животное – символ года.


//zoo.kharkov.ua

В 2019 году такими прорицателями были кабанчики. 2020-й у нас год белой металлической крысы, который по восточному календарю наступил 25 января.

Именно в этот день для крысы по кличке Анфиса сотрудники зоопарка подготовили лабиринт пожеланий. У каждого выхода – восточная мудрость.

Попав в него, Анфиса ни минуты не сомневалась и мгновенно сделала свой выбор.

Прогноз-пожелание на 2020 год: Мечтайте масштабно, но прямо сейчас сделайте маленький шаг к мечте!

 



Нашей крысе можно верить, говорят сотрудники зоопарка. В конце концов, не просто так крыс считают очень умными и ловкими животными с общительным характером и невероятной жизнестойкостью. Ученые часто сравнивают крысу с человеком, ведь они очень схожи по составу крови, структуре тканей, физиологическими реакциями в ответ на различные воздействия. Крысы даже умеют смеяться. У крыс хорошо развиты слух и обоняние, но и зрение их тоже не подводит. А хитрость позволяет избегать различных опасностей. Кроме того, крысы могут развивать скорость до 10 км/ч, прыгать вверх до 80 см, они мастерски плавают и ныряют, лазают по канатам, трубам, деревьям.

Все эти качества вместе с предсказанием нашей Анфисы говорят о том, что 2020 обещает быть чрезвычайно насыщенным и плодотворным. Символ года будет помогать тем, кто достигает своего честными путями, бережет окружающий мир и с уважением относится к людям!

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, год крысы, предсказание
 
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