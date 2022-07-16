16.07.2022 15:00 Виталий Хиневич

Харьковский зоопарк стал приютом для домашних питомцев

Харьковский зоопарк принимает домашних животных, владельцы которых эвакуировались из города.

Фото: Суспільне

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что Харьковский зоопарк с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину принимает домашних животных, владельцы которых эвакуировались из города. В зоосаде поселились кролики, черепахи, ежики и насекомые.

По словам сотрудницы зоосада Анны Николаевой, некоторых животных владельцы оставили на пороге зоопарка.

Сколько именно животных принесли харьковчане - не считали. Животных размещали и в кабинете директора зоопарка Владимира Ковальского.

"Вообще мы не принимаем животных. Но люди поняли, куда еще девать таких животных? Только в зоопарк", - рассказал Ковальский.

Большинство животных уже забрали владельцы, домашние питомцы, которых не заберут, останутся жить в зоопарке.

Напомним, сотрудники Харьковского зоопарка всячески пытались помочь животным пережить вражеские обстрелы и минимизировать стресс для них.