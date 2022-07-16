16.07.2022 15:00 Виталий Хиневич
Харьковский зоопарк стал приютом для домашних питомцев
Харьковский зоопарк принимает домашних животных, владельцы которых эвакуировались из города.
Фото: Суспільне
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Суспільне.
Сообщается, что Харьковский зоопарк с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину принимает домашних животных, владельцы которых эвакуировались из города. В зоосаде поселились кролики, черепахи, ежики и насекомые.
По словам сотрудницы зоосада Анны Николаевой, некоторых животных владельцы оставили на пороге зоопарка.
Сколько именно животных принесли харьковчане - не считали. Животных размещали и в кабинете директора зоопарка Владимира Ковальского.
"Вообще мы не принимаем животных. Но люди поняли, куда еще девать таких животных? Только в зоопарк", - рассказал Ковальский.
Большинство животных уже забрали владельцы, домашние питомцы, которых не заберут, останутся жить в зоопарке.
Напомним, сотрудники Харьковского зоопарка всячески пытались помочь животным
пережить вражеские обстрелы и минимизировать стресс для них.
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