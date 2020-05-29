29.05.2020 08:49

Инклюзивная детская площадка и новый аттракцион: в парке Горького поделились планами на лето (ВИДЕО)

Ослабление карантина в действии. В парке Горького теперь можно не только прогуливаться по аллеям, а и кататься на аттракционах. Однако следует соблюдать карантинный режима.



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Со среды в парке Горького заработали аттракционы. Исключение составляют развлекательный центр и водные горки. Они не принимают посетителей по понятным причинам - чтобы исключить близкий контакт. При этом вход на открытые аттракционы возможен только при соблюдении определенных правил.

«Вход на аттракционы позволен только тем людям, которые надели защитные маски. При катании мы соблюдаем социальную дистанцию полтора метра - за этим следят наши сотрудники. Также аттракционы парка Горького проходят обязательную дезинфекцию, на аттракционах имеется специальное средство дезинфекции для людей, которые хотят прийти», – рассказал пресс-секретарь КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» Андрей Кравченко



Летние площадки в заведениях общественного питания также работают с соблюдением правил карантина. Его введение, кстати, не стало для работников парка каникулами - здесь идет подготовка аллей к летнему сезону, а также реконструкция уникального детской площадки.



«Сейчас ведутся большие работы по возведению площадки для детей на колясках, то есть - это такая первая инклюзивная площадка, полностью рассчитанная для потребностей, собственно, ребят на колясках. Они там с удовольствием будут играться - она будет расположена в районе канатной дороги. Мы рассчитываем уже закончить в этом сезоне, для того, что бы уже вот этим летом ребята могли отдыхать. Ну и так же сейчас ведутся работы - начальный этап - строительство нового аттракциона. Какой именно, я чуть попозже расскажу. Я думаю, что летом он понравится харьковчанам», – поделился планами Андрей Кравченко



В парке Горького отмечают - не прекращают готовиться и к развлекательных мероприятиям. Организаторы анонсируют много сюрпризов, но они будут доступны только тогда, когда начнут действовать дополнительные послабления карантина.