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27.05.2020  16:19   

У парку Горького почали працювати атракціони

Відновлена робота атракціонів у Центральному парку культури і відпочинку імені Горького.


//city.kharkov.ua
Як повідомили в прес-службі парку, покататися на них можна вже з сьогоднішнього дня, 27 травня. При цьому, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №392, Розважальний центр поки закритий для відвідування.
 
У парку уточнили, що поверхні атракціонів кілька разів на день обробляються антисептиками, у співробітників ЦПКО вимірюють температуру.
 
На атракціони відвідувачі допускаються тільки при наявності засобів індивідуального захисту (захисних масок). Відстань між людьми має становити не менше 1,5 м.
 
Час роботи атракціонів - з 10:00 до 23:00, кас - з 10:00 до 22:45.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  парк горького, аттракционы, харьков
 
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