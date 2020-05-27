27.05.2020 16:19

У парку Горького почали працювати атракціони

Відновлена робота атракціонів у Центральному парку культури і відпочинку імені Горького.



//city.kharkov.ua

Як повідомили в прес-службі парку, покататися на них можна вже з сьогоднішнього дня, 27 травня. При цьому, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №392, Розважальний центр поки закритий для відвідування.

У парку уточнили, що поверхні атракціонів кілька разів на день обробляються антисептиками, у співробітників ЦПКО вимірюють температуру.

На атракціони відвідувачі допускаються тільки при наявності засобів індивідуального захисту (захисних масок). Відстань між людьми має становити не менше 1,5 м.

Час роботи атракціонів - з 10:00 до 23:00, кас - з 10:00 до 22:45.