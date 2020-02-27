27.02.2020 09:29

Масленица в парке Горького: программа

Праздничные гулянья, посвященные Масленице, пройдут 29 февраля и 1 марта в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



//centralpark.kh.ua

Гостей парка ждут веселые конкурсы, концертная программа и угощенья.



Программа праздничных мероприятий:



29 февраля, суббота



Главная сцена

12.00–13.00 Дискотека для детей «Гопачок»

13.00–14.30 Детская интерактивная программа «Приключения на Масленицу»

14.30–16.00 Программа с фольклорными конкурсами «Кто самый сильный?»

16.00–17.00 Концерт ансамбля «Весна»

17.00–19.00 Народные конкурсы. Ледяной столб. Бои на бревне

19.00–20.00 Концертная программа ансамбля «Льюис Кэрол»

20.00–22.00 Народная дискотека «Масленица пришла»



Развлекательный центр

12.00–13.00 Дискотека для детей «Казацкие развлечения»

14.00–17.00 Школа рукоделия

17.00–18.00 Развлекательная программа для детей «Мы – украинцы»



Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–18.00 Вокальная программа «Споем вместе»



1 марта, воскресенье



Главная сцена

10.00–12.00 Звучит музыка

12.00–13.00 Дискотека для детей «Казацкие развлечения»

13.00–14.30 Детская интерактивная программа «Приключения на Масленицу»

14.30–16.00 Праздничная программа продюсерского центра SunFlower

16.00–17.00 Концерт паркового хора «Слобожане»

17.00–18.15 Конкурс «Ледяной столб»

18.15–19.00 Народные конкурсы. Бои петухов. Бои на бревне

19.00–19.15 Церемония сжигания Марены. встреча Весны

19.00–20.00 Концертная программа группы «Будьмо!»

20.00–22.00 Дискотека для молодежи



Центральная аллея

12.00–14.00 Прогулка сказочных персонажей

15.00–17.00 Анимация «Разбуди Медведя»



Развлекательный центр

12.00–13.00 Дискотека для детей «Гопачок»

14.00–17.00 Школа рукоделия

17.00–18.00 Развлекательная программа для детей «Мы украинцы»



Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–18.00 Вокальная программа «Споем вместе»



В программе возможны изменения