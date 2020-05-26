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26.05.2020  15:35   

Харківський притулок для тварин відновлює проведення Днів відкритих дверей

КП «Центр поводження з тваринами» планує знову проводити по неділях Дні відкритих дверей, але за попереднім записом.


// city.kharkov.ua

У притулку зазначили, що спілкування з людьми допомагає тваринам, які народилися і жили на вулиці, соціалізуватися. Таким чином вони вчаться будувати довірчі відносини з людиною. Тому, у зв'язку з ослабленням карантинних заходів, центр знову відкритий для волонтерів та інших бажаючих погуляти з собаками і відвідати притулок для котів. При цьому всі відвідувачі обов'язково повинні бути у захисних масках.

З метою забезпечення безпеки відвідувачів і для уникнення великого скупчення людей День відкритих дверей проходитиме за попереднім записом. Для цього потрібно зателефонувати за тел.: (067) 920-79-04.  

Нагадаємо, що КП «Центр поводження з тваринами» розташоване за адресою: пр. Гагаріна, 358.

Источник:   ХМР
 Тэги:  защита животных, харьков, приют для животных, день открытых дверей
 
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