24.01.2021 15:39

В Харькове почтили память Геннадия Кернеса (ФОТО)

Церемония поминовения Харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоялась сегодня, 24 января, на сороковой день после его смерти.



Фото: Василий Голосный

У места захоронения на Аллее почетных граждан городского кладбища №2 собрались семья и родственники мэра, руководители Харьковского городского совета, председатели районных администраций, директора коммунальных предприятий, друзья, харьковчане. Они возложили цветы к могиле Геннадия Кернеса.



Также во время церемонии прошел поминальный молебен.



Как отметил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, команда мэра готова продолжить все проекты, которые были начаты при его жизни.



«Сегодня я приехал на кладбище чуть раньше, и ко мне подошла женщина. Она сказала, что у нас очень сильная команда, и мы обязаны продолжить дело, которое начал Геннадий Адольфович, что мы обязаны сохранить Харьков таким, каким он есть. Я понимаю, что сегодня вся ответственность ложится на меня, на команду, которую создал Геннадий Кернес, и мы готовы к тому, чтобы продолжать его дело - развивать Харьков. Планка, которую он установил, - высокая, и мы обязаны ее держать. У нас есть множество проектов, над которыми мы будем работать, ведь это наш долг перед Геннадием Адольфовичем», - подчеркнул Игорь Терехов.



По его словам, городская власть занимается вопросом увековечения памяти Геннадия Кернеса.



«Сейчас мы работаем над тем, чтобы изменить Положение о почетных гражданах города Харькова и внести туда соответствующий пункт, чтобы присвоить это звание Геннадию Адольфовичу посмертно. Есть еще несколько других предложений, и топонимическая комиссия работает над ними. Я думаю, что вскоре мы вынесем на рассмотрение депутатского корпуса уже конкретные предложения. В любом случае, мы не имеем права забыть об этом человеке», - отметил Игорь Терехов.