13.10.2020 17:56

ФОТО: Для студентов харьковского вуза открыли художественную выставку «Міські барви» (РЕДПОСТ)

Виды Харькова, Италии, Германии, Испании, Португалии и Китая. И все это можно увидеть на одной выставочной площади. Для студентов Харьковского университета городского хозяйства открыли выставку «Міські барви». На ней представлено семьдесят работ национального художника Украины Виктора Ковтуна.



Фото: Василий Голосный

«Міські барви» - потому, что мы в городе Харькове находимся. Поэтому она посвящена городу и называется «Міські барви». Более половины работ создано за время карантина. Выставка свежая, начиная от пейзажей Харькова. Украшают натюрморты эту выставку, но поскольку университет городского хозяйства, поэтому и городские пейзажи» - сообщил Виктор Ковтун народный художник Украины, почетный гражданин Харькова.



В администрации вуза говорят, выставку открыли в основном для своих студентов, но после завершения карантина рассмотрят возможность, чтобы и харьковчане могли посещать выставки в университете.



«Мы планируем много выставок. В 2022 году у нас столетие. К этому времени на протяжении 21 и 22 годов мы проведем несколько выставок харьковских художников, художников-преподавателей нашего университета. Они малоизвестны, но это очень серьезные художники. Мне они импонируют, я их очень люблю за их творчество, за их уровень. За этот период здесь будет организовано порядка 7-10 выставок» - сообщил Владимир Бабаев, ректор Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова.