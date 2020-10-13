Главная Фото Общество ФОТО: Для студентов харьковского вуза открыли художественную выставку «Міські барви» (РЕДПОСТ)
13.10.2020  17:56   

ФОТО: Для студентов харьковского вуза открыли художественную выставку «Міські барви» (РЕДПОСТ)

Виды Харькова, Италии, Германии, Испании, Португалии и Китая. И все это можно увидеть на одной выставочной площади. Для студентов Харьковского университета городского хозяйства открыли выставку «Міські барви». На ней представлено семьдесят работ национального художника Украины Виктора Ковтуна.


Фото: Василий Голосный

«Міські барви» - потому, что мы в городе Харькове находимся. Поэтому она посвящена городу и называется «Міські барви». Более половины работ создано за время карантина. Выставка свежая, начиная от пейзажей Харькова. Украшают натюрморты эту выставку, но поскольку университет городского хозяйства, поэтому и городские пейзажи» - сообщил Виктор Ковтун народный художник Украины, почетный гражданин Харькова.

В администрации вуза говорят, выставку открыли в основном для своих студентов, но после завершения карантина рассмотрят возможность, чтобы и харьковчане могли посещать выставки в университете.

«Мы планируем много выставок. В 2022 году у нас столетие. К этому времени на протяжении 21 и 22 годов мы проведем несколько выставок харьковских художников, художников-преподавателей нашего университета. Они малоизвестны, но это очень серьезные художники. Мне они импонируют, я их очень люблю за их творчество, за их уровень. За этот период здесь будет организовано порядка 7-10 выставок» - сообщил Владимир Бабаев, ректор Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова.

Фотогалерея

Тэги:  выставка, картины, харьков, ковтун
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.10 Культура и Туризм В Художественном музее презентуют «МІСТОк» Мирослава Радыша (ХОГА) 07.10 Культура и Туризм В Художественном музее откроется выставка «Александр Смородин. Графика. Интарсия» (ХОГА) 03.10 Культура и Туризм ФОТО: В Харькове открылась выставка работ художника, чье наследие в течение века считали утраченным (ХОГА)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 