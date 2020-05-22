Велопробег в День вышиванки в Харькове (ФОТО)

В Харькове состоялся велопробег, посвященный Дню вышиванки.
Участники велопробега собирались возле памятника Т. Г. Шевченко, где все желающие получили актуальный атрибут карантинных дней - вышитые маски, а также желто-синие ленты.
Стартовав от памятника Шевченко, велосипедисты проехали через площадь Свободы по улице Сумской к площади Конституции.
Гороскоп на 21 мая 2020 года, говорит, что Ракам не стоит оставаться со своими проблемами один на один, а Козерогам пригодится самообладание.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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