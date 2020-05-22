22.05.2020 10:27

Велопробег в День вышиванки в Харькове (ФОТО)

В Харькове состоялся велопробег, посвященный Дню вышиванки.



Фото: Василий Голосный

Участники велопробега собирались возле памятника Т. Г. Шевченко, где все желающие получили актуальный атрибут карантинных дней - вышитые маски, а также желто-синие ленты.



Стартовав от памятника Шевченко, велосипедисты проехали через площадь Свободы по улице Сумской к площади Конституции.