08.04.2020 18:21

В Харькове помогают бездомным в условиях карантина (ФОТО)

В Харьковский центр реинтеграции бездомных, расположенный по улице Мира, 102, обращаются люди, которым негде жить. Как работает центр в условиях карантина, узнавали журналисты «Харьковских известий».



Фото: Василий Голосный

Персоны пьяные, или под действием наркотиков, здесь нон грата. Для всех остальных двери центра открыты. С улицы, через контрольный пропуск, люди попадают в руки соцработников. Они и решают, чем помочь и куда дальше.



«Они могут оформиться на поселение и стать на учет как бездомное лицо. Восстановить документы здесь, выплаты. Мы оформляем в дома-интернаты людей по их желанию. В прошлом году за год мы оформили 44 человека в дома-интернаты», - сообщил Алексей Сорокин, директор КП «Харьковский городской центр реинтеграции бездомных».



«Негде было жить. В связи с тем, что я отбывал наказание, мою квартиру продали. Освободился без квартиры, без жилья, и без работы. В первое время перебивался у знакомых и все такое. Потом мне подсказали и я пришел сюда. Сейчас восстанавливаю документы, есть где поспать, есть где перекусить: столовая, телевизор, все есть», - рассказывает Сергей, клиент центра.



В центр можно попасть исключительно через приемное отделение. Такие требования и к тем, кто отлучался на работу. Сначала медкабинет и медосмотр. Особенно пристальное внимание к новым клиентам.



«Проверяем на кожные заболевания, на педикулез. Переодеваем его и сразу у нас тут душевая. Наше приемное отделение связано с душевой. Идет в душевую комнату, купается, переодевается. Если чистый и все в порядке, поступает в комнату. Если подозрение на туберкулез, он идет в изолятор и проходит там обследование. На обследование отправляет 18 поликлиника», - сообщила Ирина Канищева, медсестра центра.



Сейчас в центре проживает более 70 человек. Для них создали максимально комфортные условия для жизни. В частности столовая, прачечная, даже импровизированная парикмахерская. В свободное время клиенты центра гуляют по территории, прихорашивают двор и пробуют себя в образе швей. Обед по расписанию.



«Кормят нормально. Первое, второе и компот или чай. В обед суп, каша. Нормально. Никто не жалуется. Не худеем», - рассказывает Павел, клиент центра.



Кроме жилья, людям, которые оказались здесь, городские службы помогают и с операциями. Например, Сергей сюда попал почти без зрения.



«Попал сюда слепым, и мне помогли люди сделать операцию. Сюда привезли, потом увезли в больницу. В больнице я лежал полгода. Одну операцию сделали, потом другую. Потом привезли сюда и нормально. Большое им спасибо. Кто мне помог, большое им спасибо» - рассказывает Сергей, клиент центра.



Сейчас в центре максимально придерживаются карантинного режима. Из-за этого были внесены некоторые изменения в работу учреждения:



«Люди, которые не имеют крыши над головой, имеют возможность находиться в этом учреждении, независимо от карантина. Они могут здесь переночевать, получить консультации и идти на улицу, и решать свои вопросы с трудоустройством и с зарабатыванием денег. Питание у нас не предусмотрено. Но с учетом карантина, мы понимаем, что наших людей каждый день выпускать на улицу - это дело не безопасное. Во-первых, они могут заразиться, во-вторых, кто-то будет продолжать заражать, в случае заболевания. Поэтому мы максимально сделали все, чтобы те люди, которые постоянно посещают нашу ночлежку, чтобы они максимально могли оставаться здесь, в условиях учреждения. Чтобы мы могли отслеживать их состояние здоровья», - сообщила Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.



Харьковский центр реинтеграции бездомных работает десятый год подряд. Ежегодно помощь здесь получает минимум тысяча человек.