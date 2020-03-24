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24.03.2020  20:15   

Харьков во время карантина (ФОТОРЕПОРТАЖ)

С 18 марта в Харькове вступили в действие неотложные меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 на территории города.


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, covid-19
 
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