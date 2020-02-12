12.02.2020 22:14

Когда в Харькове прекратится снег и начнет теплеть (ФОТО)

За последние сутки в Харькове выпало около 13 сантиметров снега. По прогнозам синоптиков, снег будет идти в городе и в четверг. Правда, не так сильно.



Фото: Василий Голосный

Автомобилистам советуют быть осторожными, поскольку на дорогах будет скользко.

В пятницу снег прекратится, поскольку циклон, который сейчас обрушился на город, отступит.



14 февраля облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5 - 10 м / с. Температура ночью 2 - 7 ° мороза, днем ​​0 - 5 ° тепла.



На выходных, по данным метеорологов, в Харькове без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 ° мороза. Днем - от минус трех до плюс 2. А с понедельника в городе начнет постепенно теплеть.



17 февраля переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 9 - 14 м / с. Температура ночью 1 - 6 ° мороза, днем ​​0 - 5 ° тепла.