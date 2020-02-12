Когда в Харькове прекратится снег и начнет теплеть (ФОТО)

За последние сутки в Харькове выпало около 13 сантиметров снега. По прогнозам синоптиков, снег будет идти в городе и в четверг. Правда, не так сильно.
Автомобилистам советуют быть осторожными, поскольку на дорогах будет скользко.
В пятницу снег прекратится, поскольку циклон, который сейчас обрушился на город, отступит.
14 февраля облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5 - 10 м / с. Температура ночью 2 - 7 ° мороза, днем 0 - 5 ° тепла.
На выходных, по данным метеорологов, в Харькове без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 ° мороза. Днем - от минус трех до плюс 2. А с понедельника в городе начнет постепенно теплеть.
17 февраля переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 9 - 14 м / с. Температура ночью 1 - 6 ° мороза, днем 0 - 5 ° тепла.
Один из тех дней, когда люди совершают нелогичные поступки, ссорятся из-за пустяков, теряют осторожность и забывают о чувстве меры.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Сегодня отмечается международный праздник, который подарила миру Украина.
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