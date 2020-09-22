22.09.2020 16:09

Фоторепортаж: Школьный музей в Харьковской гимназии №34 открыт для посещения (РЕДПОСТ)

В Харьковской гимназии № 34 торжественно открыли обновленный школьный музей. Собирали, расширяли экспозиции и ремонтировали помещения сами ученики, учителя, выпускники. Помогли администрация Основянского района и управления образования.



Фото: Василий Голосный

Отреконструированный школьный музей Славы 34-й гимназии торжественно открыл свои двери первым посетителям. Расширенная экспозиция теперь расположена на современных стеллажах, экспонаты хорошо освещены. Фотографии имеют новое обрамление. В помещении тепло, сухо, уютно и, главное, отмечает руководитель учебного заведения, просторно.

«Мы смогли расширить экспозицию, потому что помещение стало более современным. Нам помогли и управления образования, и администрация района. Помогли и с ремонтом, и окнами» - сообщила Светлана Несвитайло, директор гимназии №34.

«Харьковский городской голова Кернес Геннадий Адольфович всегда чтит традиции, связанные с Великой Победой. В этом году у нас была эстафета памяти по всем школам. Внесла коррективы пандемия, вовремя мы не успели открыть этот музей. Но по поручению Харьковского городского головы – вот, это окончательная часть эстафеты – 34-я школа. Эти стенды - это не одно поколение выпускников поделилось своими воспоминаниями и внесло лепту в историю нашего района» - сообщила Анна Головчанская, глава администрации Основянского района.

Идея открытия музея возникла в середине 80-х. Инициативу выпускников довоенных лет, ветеранов Второй мировой поддержали учителя и ученики.

«Начали собирать материалы. Проводили различные акции. Все, что вы видите, найдено на территории школы. Собирали по крохам то, что приносили выпускники» - сообщила Светлана Несвитайло, директор гимназии №34.

Музей рассказывает о боевом и трудовом пути выпускников, о событиях, связанных с этой школой. Многие поколения учеников воссоздавали историю учебного заведения, привлекались к поиску материальных свидетельств прошлого. Нынешние ученики и педагоги с уважением относятся к каждому экспонату и ценят труд тех, кто собирал эти исторические материалы.

«Музей был на 3-м этаже, там было гораздо меньше экспонатов, и почти не было современного материала» - рассказывает Петр Суворов, учитель физического воспитания гимназии №34, бывший выпускник заведения.

Сейчас здесь, в расширенных экспозициях, представлены уже четыре этапа: первые годы тогда еще железнодорожной школы, годы Второй Мировой войны, послевоенное время и настоящее.

История заведения начинается 1935 года, и самый старый экспонат музея - картина Павла Панченко, в то время 9-классника 34-й школы, которую он написал в тот же, 1935, год.

Одна из экспозиций посвящена выпускникам - защитникам Отечества. Обломки патронов, каски, оружие, солдатское принадлежности Второй мировой - все это было найдено учениками во дворе школы.

Сохраняются в музеи и личные вещи тех, кто когда-то здесь учился - например, перо, карандаш, планшет, книга героя-подпольщика. Полевая сумка, шлем, письмо матери с фронта принадлежат летчику-истребителю. Даже в небольшой вещи - можно увидеть жизнь целого поколения.

«Для нас это жизнь, я же помню это время. А для подрастающего поколения - это уже история» - говорит Анна Хухрянская, председатель первичной ветеранской организации Основянского района.