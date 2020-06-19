19.06.2020 15:11

В Харькове состоялся флешмоб благодарности медикам (ФОТО)

В Харькове состоялся флешмоб ко Дню медицинского работника. Такое мероприятие проходит в городе впервые. Цель - поздравить врачей с профессиональным праздником и поднять настроение во время работы.



Фото: Василий Голосный

В частности, флешмоб прошел в медицинских учреждениях Основянского района. Теплые слова благодарности медики получили от работников служб жизнеобеспечения города, силовых структур и районной администрации.

«Все были очень приятно удивлены. И приятно внимание власти, что в такой период, когда есть определенные сложности и в работе нашей и, вообще, в социальной жизни. Внимание всегда приятно. Это вносит положительную окраску в нашу жизнь, в наши будни» - рассказывает Сергей Черкасов, заведующий стационарным отделением КНП "Городская детская клиническая больница №24" Харьковского городского совета.

Поздравили с профессиональным праздником и коллектив городской больницы №1. Здесь настроение создали живой музыкой от коллектива района.

«Очень поднимает настроение! Особенно роза, которая была преподнесена мужчинами, городским советом! Очень приятно! И к такому дню, конечно это, ну просто неожиданно!» - делится впечатлениями Елена Прусакова, медсестра офтальмологического кабинета КНП "Городская больница №1" Харьковского городского совета.

«Очень приятно поздравлять наших родных медиков в канун их профессионального праздника! Я надеюсь, то, что мы сделали сегодня, им было приятно. Медиков нужно поддерживать всегда, потому что жизнь человеческая связана с людьми этой профессии и я считаю, это святое дело - так делать! Чтобы у людей было настроение такое постоянно! Тогда будет лучше работаться им, и нам будет хорошо от их работы» - рассказывает один из участников флешмоба Олег Журавский, помощник начальника Основянской путевой машинной станции.

«Я хочу сказать огромное спасибо депутатскому корпусу, хочу поблагодарить лично мера нашего города за такое внимание в наш профессиональный праздник! Это очень неожиданно, очень искренне, очень трогательно и очень приятно! Мы со своей стороны будем стараться и дальше работать на благо нашего любимого города, для наших людей! С такой поддержкой городского головы и городского совета, мы переживем любую реформу и дальше будем продвигать нашу медицину» - сказал Сергей Новиков, главный врач КНП "Городская больница №1" Харьковского городского совета.

Всего в Основянском районе поздравления с профессиональным праздником получили коллективы восьми медицинских учреждений.