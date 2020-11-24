24.11.2020 14:12

ФОТО: В Харькове прошла выставка автомобильной ретро рекламы «Автоэкспорт Информ» (РЕДПОСТ)

С 20 по 24 ноября в библиотеке имени Л. Толстого проходила выставка винтажной автомобильной рекламы, литературы и аксессуаров из коллекции историка и коллекционера Виталия Тукана.



Фото: Василий Голосный

На выставке посетители могли узнать об истории автомобильного экспорта, о легендарных автомобилях послевоенной эпохи, малоизвестные факты об отечественном автопроме.