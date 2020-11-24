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24.11.2020  14:12   

ФОТО: В Харькове прошла выставка автомобильной ретро рекламы «Автоэкспорт Информ» (РЕДПОСТ)

С 20 по 24 ноября в библиотеке имени Л. Толстого проходила выставка винтажной автомобильной рекламы, литературы и аксессуаров из коллекции историка и коллекционера Виталия Тукана.


Фото: Василий Голосный
На выставке посетители могли узнать об истории автомобильного экспорта, о легендарных автомобилях послевоенной эпохи, малоизвестные факты об отечественном автопроме.

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Тэги:  выставка, авто, харьков
 
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