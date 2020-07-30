30.07.2020 12:37

В Харькове открылись сразу две художественные выставки (ФОТО)

В ИВЦ «Бузок» открылись выставки картин «Вера, Надежда, Любовь» Ольги Золотько и «Возрожденная» Ольги Настоящей и Марины Роля.



Фото: Василий Голосный

Персональная выставка Ольги Золотько «Вера, Надежда, Любовь» проводится с 29 июля по 7 августа в малом зале ИВЦ «Бузок».

«В каждом доме должны поселиться Вера, Надежда, Любовь», - говорит Оля. На полотнах художницы три сестры предстают в виде девушек, которые постоянно мечтают, путешествуют, живут в уюте и пьют чай. Сказочный мир завораживает. Эти положительные картины иллюстрируют внутренний мир художницы.

В своих работах Ольга объединяет реальность и фантастический мир. Основным символом изображения, кроме женских фигур, есть воздушный шар, как символ праздника, радости, веселья и легкости. Также воздушный шар символизирует солнце, мир, удачу и вечность. Художница передает настроение городов и уютного дома. Фантазируя, изображает существующие предметы, архитектурные детали, в частности, Харькова.

Выставку живописи «Возрожденная» можно посмотреть в большом зале с 29 июля по 7 августа.

Оксана Настояща пишет картины с 2016 года.

«Когда я прикоснулась к живописи, то поняла, что хотела этого всю свою жизнь. Красками я могу передать то, что вижу внутри себя, вокруг в этом удивительном мире и далеко за его пределами. Это может быть что-то очень простое: игривый луч солнца сквозь листву деревьев, или улыбка продавщицы в магазине... Очень важно обращать внимание на такие вещи, потому что наша жизнь состоит из моментов. Поэтому в своем творчестве, с помощью цветных композиций, я выражаю свое впечатление от местности, события или человека, с которыми сталкиваюсь в повседневной жизни».

Марина Роля проживает в г. Хмельницкий. По образованию учитель рисования, а по зову сердца - художница. Сейчас художник и учитель объединились и художница проводит мастер-классы по живописи и декоративно-прикладного искусства для детей и взрослых в местном художественном музее. Свой путь художника начала в 2015 г.. Вначале это были работы небольшого размера, написанные под заказ, а с 2017 года начала писать произведения в собственном авторском стиле.

Обобщенность форм и графическая линеарность придает картинам вид декоративного панно. Чтобы передать зрителям «эффект витража», художница использует акриловые краски и маркеры черного, золотого и серебряного цвета. Но, несмотря на присутствие черного в палитре, ее живопись выглядит сказочно яркой и насыщенной.