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21.06.2020  11:30   

В Харькове проходит выставка живописи и графики «Восходящие потоки» (ФОТО)

Выставочный сезон в ИВЦ «Бузок» в режиме адаптивного карантина открылся выставкой живописи и графики «Восходящие потоки».


Фото: Василий Голосный

Выставка состоит из работ учеников харьковской художницы Чеховской Марии.

Первыми ее учениками были дети, потом присоединились и взрослые, вдохновленные работами и успехами своих детей.

Среди тех, кто решил посвятить себя творчеству - люди совершенно разных профессий и вкусов, которых объединяет стремление развиваться и самовыражаться.

Выставка продлится до 27 июня по адресу: ул. Сумская, 25. Время работы с 11-00 до 19-00, выходной - понедельник.

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Тэги:  выставка, бузок, харьков, живопись, восходящие потоки
 
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