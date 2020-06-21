21.06.2020 11:30

В Харькове проходит выставка живописи и графики «Восходящие потоки» (ФОТО)

Выставочный сезон в ИВЦ «Бузок» в режиме адаптивного карантина открылся выставкой живописи и графики «Восходящие потоки».



Фото: Василий Голосный

Выставка состоит из работ учеников харьковской художницы Чеховской Марии.



Первыми ее учениками были дети, потом присоединились и взрослые, вдохновленные работами и успехами своих детей.



Среди тех, кто решил посвятить себя творчеству - люди совершенно разных профессий и вкусов, которых объединяет стремление развиваться и самовыражаться.

Выставка продлится до 27 июня по адресу: ул. Сумская, 25. Время работы с 11-00 до 19-00, выходной - понедельник.