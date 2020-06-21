В Харькове проходит выставка живописи и графики «Восходящие потоки» (ФОТО)

Выставочный сезон в ИВЦ «Бузок» в режиме адаптивного карантина открылся выставкой живописи и графики «Восходящие потоки».
Выставка состоит из работ учеников харьковской художницы Чеховской Марии.
Первыми ее учениками были дети, потом присоединились и взрослые, вдохновленные работами и успехами своих детей.
Среди тех, кто решил посвятить себя творчеству - люди совершенно разных профессий и вкусов, которых объединяет стремление развиваться и самовыражаться.
Выставка продлится до 27 июня по адресу: ул. Сумская, 25. Время работы с 11-00 до 19-00, выходной - понедельник.
Успех придет в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный.
Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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