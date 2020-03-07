В Харькове проходит выставка детских художественных работ «Художественный вернисаж» (ФОТО)

С 5 по 21 марта 2019 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» проходит «Художественный вернисаж» - традиционная итоговая областная выставка детских художественных работ учеников-лауреатов и дипломантов областных конкурсов.
В экспозицию выставки вошли работы учеников художественных школ и художественных отделений художественных школ Харьковской области и города Харькова, победителей следующих конкурсов:
1) «Объединимся же, братья мои!», целью которого является популяризация творческого наследия Т.Г.Шевченко. На рассмотрение жюри было предоставлено 255 детских работ: 55 работ в номинации «Декоративно-прикладное искусство» с использованием различных техник исполнения - батика, валяния, аппликации из ниток, природных материалов, вышивки, шерстяной акварели, гобелена, изготовления кукол, росписи по стеклу, по древесине, соленого и полимерного теста, пластилина и тому подобное; 200 работ в номинации «Изобразительное искусство», выполненных гуашью, акварелью, пастелью, акрилом, карандашами, в технике линогравюры, гратографии, монотипии и др.
Всего в соревновании приняли участие воспитанники из 28 художественных школ Харьковской области и города Харькова. В экспозицию вошли работы победителей - лауреатов и дипломантов.
2) «Слобожанщина - мой край родной», основная цель которого - стимулирование интереса учащихся к изучению и сохранению культурного и исторического наследия родного края. В экспозицию вошли работы победителей конкурса.
Выставка проходит по адресу: Харьков, площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы)
Время работы выставки: вторник - суббота, 11:00 - 19:00, вход свободный.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. И окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Теплая солнечная погода продолжается. Синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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