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07.03.2020  10:36   

В Харькове проходит выставка детских художественных работ «Художественный вернисаж» (ФОТО)

С 5 по 21 марта 2019 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» проходит «Художественный вернисаж» - традиционная итоговая областная выставка детских художественных работ учеников-лауреатов и дипломантов областных конкурсов.


Фото: Василий Голосный

В экспозицию выставки вошли работы учеников художественных школ и художественных отделений художественных школ Харьковской области и города Харькова, победителей следующих конкурсов:

1) «Объединимся же, братья мои!», целью которого является популяризация творческого наследия Т.Г.Шевченко. На рассмотрение жюри было предоставлено 255 детских работ: 55 работ в номинации «Декоративно-прикладное искусство» с использованием различных техник исполнения - батика, валяния, аппликации из ниток, природных материалов, вышивки, шерстяной акварели, гобелена, изготовления кукол, росписи по стеклу, по древесине, соленого и полимерного теста, пластилина и тому подобное; 200 работ в номинации «Изобразительное искусство», выполненных гуашью, акварелью, пастелью, акрилом, карандашами, в технике линогравюры, гратографии, монотипии и др.
Всего в соревновании приняли участие воспитанники из 28 художественных школ Харьковской области и города Харькова. В экспозицию вошли работы победителей - лауреатов и дипломантов.

2) «Слобожанщина - мой край родной», основная цель которого - стимулирование интереса учащихся к изучению и сохранению культурного и исторического наследия родного края. В экспозицию вошли работы победителей конкурса.

Выставка проходит по адресу: Харьков, площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы)

Время работы выставки: вторник - суббота, 11:00 - 19:00, вход свободный.

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Тэги:  выставка, дети, харьков, картины, вернисаж, конкурс
 
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