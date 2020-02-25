25.02.2020 20:34

В Харькове проходит выставка «В мире театра» (ФОТО)

В холле 8 этажа Центральной научной библиотеки ХНУ имени Каразина проходит выставка «В мире театра».



Фото: Василий Голосный

На выставке представлены дипломные работы выпускников Харьковского художественного училища (художественные руководители Шигимага Тарас и Сторожук Оксана).



Посетители могут посмотреть на эскизы оформления и кукол, задействованных в спектаклях по произведениям Уильяма Шекспира, Хулио Кортасара, Льюиса Кэрролла, Леонида Филатова, Гоцци, Федерико Гарсия Лорки, Николая Гоголя и других писателей.