21.02.2020 21:09

В Харькове проходит выставка кимоно «Ветер любви» (ФОТО)

На выставке представлены уникальные образцы японского национального костюма, кимоно и аксессуаров.



Фото: Василий Голосный

Кимоно, один из символов японской культуры, является отображением японских представлений о красоте, жизни и смерти; о родственных и социальных связях, сменах сезонов, разнообразии ремесленных техник, истории.



Японцы выделяют два комплекса одежды: «рейсо» (вежливый наряд) и одежду, находящуюся за его пределами (повседневную, спортивную и т.д.). Своей одеждой человек проявляет свое уважительное отношение к другим, к событию.



В свою очередь, «рейсо» имеет свою внутреннюю иерархию, которая определяет уместность использования того или иного типа кимоно.



Кимоно содержит много информации о человеке. По типу одежды можно понять, что сейчас происходит в его жизни: спешит он на свадьбу родственницы, или на торжества по случаю завершения обучения в университете, собирается на выставку или приглашен на чайную церемонию.

Тип кимоно, наличие (отсутствие) и количество гербов , особенности текстильной техники, узоры, цвета - образуют «текст», который не нуждается в переводчике.



Важным показателем в «кимоно-сообщении» является длина рукава, которая дала название главным типам женской одежды: фурисодэ (длинный рукав) и томэсодэ (короткий рукав). Кимоно с длинными рукавами - привилегия маленьких девочек и незамужних барышень. Считалось, что колебания рукавов образует ветер, а ветер навевает любовь. После бракосочетания женщина использует одежду только с коротким рукавом: она уже встретила своего любимого. Впрочем, длинный или короткий рукав, мечта или ее осуществления, кимоно - это всегда о любви.

Куратор проекта: проф. Светлана Рыбалко, директор проекта: Анна Кривенцова.



Выставка продлится до 15 марта, посетить её можно с 9.00 до 19.00 по адресу ул. Рымарская, 9 (без перерывов и выходных).

Вход свободный.