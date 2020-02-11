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11.02.2020  20:54   

Известные харьковские скульпторы и художники создали «Винегрет» (ФОТО)

В художественной галерее имени Генриха Семирадского стартовал выставочный проект «Винегрет».


Фото: Василий Голосный
«Винегрет» - это выставка работ 55 харьковских скульпторов и художников, на которой представлены объекты, скульптуры и инсталляции, выполненные в различных техниках и материалах: от бронзы и мрамора, до дерева и асфальта.
 
Как уверяют организаторы, наполнение экспозиции придется по душе и тем, кому нравится современная скульптура и инсталляции, и тем, кто предпочитает классическое академическое искусство.
 
Изюминкой выставки является свободная планировка выставочного пространства, когда каждый художник сам решает, где в галерее будет расположено его произведение.
 
Выставка проходит с 11 февраля до 7 марта в северном корпусе ХНУ им. В. Н. Каразина
(Вход со стороны здания Госпрома), Площадь Свободы, 6
Вт-Сб: 12.00 - 18.00, вход свободный.

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Тэги:  выставка, винегрет, харьков, скульптура, искусство
 
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