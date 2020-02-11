11.02.2020 20:54

Известные харьковские скульпторы и художники создали «Винегрет» (ФОТО)

В художественной галерее имени Генриха Семирадского стартовал выставочный проект «Винегрет».



Фото: Василий Голосный

«Винегрет» - это выставка работ 55 харьковских скульпторов и художников, на которой представлены объекты, скульптуры и инсталляции, выполненные в различных техниках и материалах: от бронзы и мрамора, до дерева и асфальта.

Как уверяют организаторы, наполнение экспозиции придется по душе и тем, кому нравится современная скульптура и инсталляции, и тем, кто предпочитает классическое академическое искусство.

Изюминкой выставки является свободная планировка выставочного пространства, когда каждый художник сам решает, где в галерее будет расположено его произведение.

Выставка проходит с 11 февраля до 7 марта в северном корпусе ХНУ им. В. Н. Каразина

(Вход со стороны здания Госпрома), Площадь Свободы, 6

Вт-Сб: 12.00 - 18.00, вход свободный.