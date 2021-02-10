Вечерний Харьков (ФОТО)

Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Утром начнется мелкий снег, которому на смену придет дождь со снегом, но во второй половине дня он должен прекратиться. Местами по области туман. На дорогах гололедица.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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