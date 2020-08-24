24.08.2020 09:27

На площади Свободы открыли обновленный сквер с уникальным фонтаном (ФОТО)

Один из самых больших в Украине фонтанов открылся 23 августа в сквере на площади Свободы.



Фото: Василий Голосный

Посмотреть на запуск фонтана пришли тысячи харьковчан и гостей города. Во время церемонии открытия в сквере выступили танцевальные коллективы и оркестр «СХІД Opera».



Как сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, это самый крупный в Украине «сухой» круглый фонтан: его диаметр составляет 36 метров, он состоит из семи колец и 150 форсунок, которые пускают струи воды. Также он оборудован светодиодными лампами с огромным количеством вариантов подсветки.



«Уверен, что возрожденный сквер возле университета имени Каразина понравится не только студентам, но и всем харьковчанам, станет любимым местом прогулок для горожан и гостей Харькова. Сегодня к нам приехало много гостей, мэров других украинских городов, пусть они посмотрят, как мы построили лучший фонтан в Украине!» - сказал Геннадий Кернес.



Отметим, что в сквере на пл. Свободы также был выполнен комплекс работ по благоустройству: там уложили гранитную плитку, установили скамейки, урны, провели новое освещение, высадили цветы и кустарники, засеяли газоны, по которым можно ходить.