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24.08.2020  09:27   

На площади Свободы открыли обновленный сквер с уникальным фонтаном (ФОТО)

Один из самых больших в Украине фонтанов открылся 23 августа в сквере на площади Свободы.


Фото: Василий Голосный

Посмотреть на запуск фонтана пришли тысячи харьковчан и гостей города. Во время церемонии открытия в сквере выступили танцевальные коллективы и оркестр «СХІД Opera».

Как сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, это самый крупный в Украине «сухой» круглый фонтан: его диаметр составляет 36 метров, он состоит из семи колец и 150 форсунок, которые пускают струи воды. Также он оборудован светодиодными лампами с огромным количеством вариантов подсветки.

«Уверен, что возрожденный сквер возле университета имени Каразина понравится не только студентам, но и всем харьковчанам, станет любимым местом прогулок для горожан и гостей Харькова. Сегодня к нам приехало много гостей, мэров других украинских городов, пусть они посмотрят, как мы построили лучший фонтан в Украине!» - сказал Геннадий Кернес.

Отметим, что в сквере на пл. Свободы также был выполнен комплекс работ по благоустройству: там уложили гранитную плитку, установили скамейки, урны, провели новое освещение, высадили цветы и кустарники, засеяли газоны, по которым можно ходить.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  площадь свободы, фонтан, харьков, кернес, госпром, пейзаж
 
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