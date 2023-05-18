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18.05.2023  15:15   Василій Голосний

У Харкові відзначили День вишиванки (фото)

Свято в Україні щорічно відзначають у третій четвер травня. У 2023 році День вишиванки - 18 травня. В цей день люди могли зробити фото на інтерактивній локації.


РЕДПОСТ
Харків'яни та гості міста могли зробити пам'ятне фото в одній із паркових зон міста.
 
Фотознімки виконувались на тлі мальовничих краєвидів України.Також на заході виступили народні творчі колективи.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що урочистий прийом з нагоди Міжнародного дня сімʼї пройшов 15 травня у Харкові.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов подякував батькам за виховання дітей та зазначив, що в умовах війни цінність родини відчувається особливо гостро.
 

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Тэги:  харків, день вишиванки
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