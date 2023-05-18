18.05.2023 15:15 Василій Голосний

У Харкові відзначили День вишиванки (фото)

Свято в Україні щорічно відзначають у третій четвер травня. У 2023 році День вишиванки - 18 травня. В цей день люди могли зробити фото на інтерактивній локації.



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Харків'яни та гості міста могли зробити пам'ятне фото в одній із паркових зон міста.

Фотознімки виконувались на тлі мальовничих краєвидів України.Також на заході виступили народні творчі колективи.

Харківський міський голова Ігор Терехов подякував батькам за виховання дітей та зазначив, що в умовах війни цінність родини відчувається особливо гостро.

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