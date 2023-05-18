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18.05.2023  15:01   Дмитро Колонєй

У Харкові знову діє цільова програма придбання доступного житла

Про це поінформували у Департаменті економіки та комунального майна Харкова.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департаменті економіки та комунального майна, у Харкові поновлено дію Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки.
 
На сьогодні у Харкові пошкоджено понад 4 тис. житлових будинків. Незважаючи на це, до міста повернулася значна кількість мешканців. Крім того, Харків прийняв багато внутрішньо переміщених осіб. У зв'язку з цим Харківський міський голова Ігор Терехов ухвалив рішення відновити дію Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки. У травні перші три молоді сім'ї вже отримали кредити на власне житло на загальну суму 4,7 млн грн.
 
Виконавцем програми є Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». Як повідомив голова правління установи Сергій Комнатний, харківське управління фонду впродовж багатьох років мало лідируючі позиції в реалізації місцевих програм.
 
У департаменті повідомили, що з метою задоволення потреб якомога більшої кількості громадян у планах на наступні місяці - відновити роботу й за іншими напрямками програми доступного житла.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, житло, харків
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