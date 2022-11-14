14.11.2022 18:15 Василь Голосний

В Харкові працівників культури привітали з професійним святом (фото)

Урочистий прийом на честь Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва відбувся 14 листопада, у Харкові.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Міський голова Ігор Терехов привітав представників галузі з професійним святом та подякував за підтримку харків'ян у воєнний час. Зокрема, він відзначив працівників культури, які організовували на станціях метро імпровізовані бібліотечні пункти, проводили творчі майстер-класи та концерти.

«Я впевнений, що ми переможемо, бо з такими людьми не можна не перемогти. І ви як формували, так і формуватимете культурний фонд Харкова, культурний фонд нашої нації. Я щиро вітаю вас із вашим професійним святом. Дякую вам за таку нелегку, але дуже потрібну для кожного харків'янина працю», – зазначив мер.

За вагомий внесок у розвиток галузі культури в місті Харкові, багаторічну творчу діяльність, розвиток волонтерського руху під час воєнного стану та з нагоди професійного свята працівників культури було нагороджено Почесною грамотою виконкому міської ради та Подякою міського голови. Серед нагороджених - колективи Харківського національного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка, Харківського державного академічного театру ляльок імені В. А. Афанасьєва та Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.

Довідка. Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначається щорічно 9 листопада.

Фотогалерея