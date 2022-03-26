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26.03.2022  20:50   

В харьковской подземке прозвучал «Концерт среди взрывов»

26 марта на платформе одной из станций Харьковского метрополитена состоялось символическое открытие KharkivMusicFest - 2022.


Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ
"26 марта KharkivMusicFest планировал пятый раз дарить жителям и гостям Харькова незабываемый праздник музыки. Несмотря на трудные для нашего города времена, под взрывами и гулом канонад, KharkivMusicFest остается с харьковчанами. В разрушенном бомбами и снарядами, но в несокрушимом Харькове классическая музыка все же будет звучать" -  утверждают организаторы концерта.

«Концерт среди взрывов» - так назвали организаторы мероприятия выступление музыкантов. Струнный квинтет исполнил для харьковчан произведения Баха, Шуберта, Дворжака, Скорика, а также обработки украинских народных песен, написанные молодым харьковским композитором и дирижером Владимиром Богатыревым.
 
«Это концерт классической музыки, которую будут исполнять харьковчане для харьковчан ради единства и во имя мира и свободы», - сообщили в Фонде общества Харькова «Толока». 
 
В открытии фестиваля приняли участие председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Харьковский городской голова Игорь Терехов.
 
Мэр Харькова отметил, что еще месяц назад харьковчане думали провести этот фестиваль совсем по-другому. А сегодняшнее мероприятие показало, что горожане верят в мирное будущее, очень сплочены и находятся на верном пути.
 
«Харьков доказал, что мирный город вместе с военными и теробороной может взять в руки оружие и защищать родную страны. Я горжусь каждым из вас! Вы все - герои! Наши военные обороняют Харьков и отдают жизни за свободу Украины, свободу наших детей и в память о наших отцах. В тяжелейших условиях мы вместе куем победу и верим в нее. Украина обязательно победит!» - подчеркнул городской голова.

 

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Тэги:  метро, концерт, музыка, фестиваль, kharkivmusicfest, терехов, харьков
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