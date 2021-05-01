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01.05.2021  20:01   

Футбол. Харьковский "Металл" разгромил "Яруд" (ВИДЕО)

Первостоличная команда забила мариупольцам 5 безответных голов.

В поединках 20-го тура Второй лиги "Металл" дома не оставил шансов "Яруд "забил в ворота соперника 5 голов. 
 
Голы: Демченко, 26, 43, Жо, 48, Подлепенец, 50, Сикорский, 90. 
 
в этот матч харьковчане выставили боевой состав: в группе атаки одновременно вышли Балулу, Жо, Нехта и Фомин, Которые сразу же бросились добывать для своей команды преимущество в счете. Но открыл счет Егор Демченко - 1: 0. Он же на 43 мину оформил дубль. 
 
Раскачав игру в первом тайме, "Металл" уверенно начал второй и сразу же закрепила свое преимущество: на 48 мину забил Жо. Спустя 2 минуты в воротах мариупольцев расписался Подлепенец - 4: 0. 
 
Точку в матче поставил Игорь Сикорский - 5: 0. 
 
После этой победы в активе харьковского ФК 50 очков и убедительной лидерство в турнирной таблице.
 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, металл, харьков
 
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