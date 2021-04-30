Футбол. Проигрывавший Металлист 1925 вырвал победу (ФОТО, ВИДЕО)
Харьковчане в меньшинстве обыграли "Горняк-Спорт".
В поединке 24-го тура Первой лиги "Металлист 1925" совершил героический камбэк, полтора тайма играя в меньшинстве против клуба "Горняк-Спорт".
Оказавшись в меньшинстве при счете 1:2 уже на 25-й минуте, харьковчане смогли во втором тайме забить дважды и закрепились на третьем месте, на четыре очка опережая "Агробизнес", сыгравший вничью с "Вересом "и имеющий игру в запасе.
В Послематчевом комментарии тренер "Металлиста 1925" Александр Коваль отметил:
- Первый тайм начали довольно уверенно, забили быстрый мяч. Но потом отдали им инициативу. Дважды пропустили, играли в десяти. Могли сравнивать счет и выходить вперед еще в первом тайме, хорошо, что сделали это во втором. После перерыва команда вышла более организованной, собранной, ребята проявили характер и добились победного результата.
В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.