30.04.2021 14:27

Футбол. Проигрывавший Металлист 1925 вырвал победу (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковчане в меньшинстве обыграли "Горняк-Спорт".

В поединке 24-го тура Первой лиги "Металлист 1925" совершил героический камбэк, полтора тайма играя в меньшинстве против клуба "Горняк-Спорт".

Оказавшись в меньшинстве при счете 1:2 уже на 25-й минуте, харьковчане смогли во втором тайме забить дважды и закрепились на третьем месте, на четыре очка опережая "Агробизнес", сыгравший вничью с "Вересом "и имеющий игру в запасе.

"Металлист 1925" — "Горняк-Спорт" 3:2

Голы: Батюшин, 9, с пенальти, Пономарь, 51, Жичиков, 54 — Романов, 14, Краев, 23.

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Цвиренко, Шершень, Западня, Габелок, Дерек (Ченбай, 31), Крыськив, Батюшин (Кольцов, 72), Дмитренко (Савин, 77), Пономарь (Блажко, 85).

Горняк-Спорт: Жмурко, Велев (Висенте, 67), Чуев, Тимошенко, Кравченко, Сьомка (Осипенко, 65), Чепелюк (Твердохлеб, 62), Краев, Романов, Чередниченко (Якубов, 86), Лукас.

Удаление: Цвиренко, 25.