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30.04.2021  14:27   

Футбол. Проигрывавший Металлист 1925 вырвал победу (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковчане в меньшинстве обыграли "Горняк-Спорт".

В поединке 24-го тура Первой лиги "Металлист 1925" совершил героический камбэк, полтора тайма играя в меньшинстве против клуба "Горняк-Спорт".
 
Оказавшись в меньшинстве при счете 1:2 уже на 25-й минуте, харьковчане смогли во втором тайме забить дважды и закрепились на третьем месте, на четыре очка опережая "Агробизнес", сыгравший вничью с "Вересом "и имеющий игру в запасе.
 
"Металлист 1925" — "Горняк-Спорт" 3:2
 
Голы: Батюшин, 9, с пенальти, Пономарь, 51, Жичиков, 54 — Романов, 14, Краев, 23.
 
Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Цвиренко, Шершень, Западня, Габелок, Дерек (Ченбай, 31), Крыськив, Батюшин (Кольцов, 72), Дмитренко (Савин, 77), Пономарь (Блажко, 85).
 
Горняк-Спорт: Жмурко, Велев (Висенте, 67), Чуев, Тимошенко, Кравченко, Сьомка (Осипенко, 65), Чепелюк (Твердохлеб, 62), Краев, Романов, Чередниченко (Якубов, 86), Лукас.
 
Удаление: Цвиренко, 25.
 
В Послематчевом комментарии тренер "Металлиста 1925" Александр Коваль отметил: 

- Первый тайм начали довольно уверенно, забили быстрый мяч. Но потом отдали им инициативу. Дважды пропустили, играли в десяти. Могли сравнивать счет и выходить вперед еще в первом тайме, хорошо, что сделали это во втором. После перерыва команда вышла более организованной, собранной, ребята проявили характер и добились победного результата.

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, победа, в меньшинстве, горняк-спорт
 
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