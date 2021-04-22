22.04.2021 19:31

Футбол. Харьковчанки - в полуфинале Кубка Украины (ФОТО, ВИДЕО)

На пути к четверке сильнейших харьковские футболистки разгромили соперниц из "Колоса" (Ковалевка) со счетом 1:7.

Матч за выход в полуфинал: "Колос" (Ковалевка) - "Жилстрой-1" (Харьков) 1:7 (0:3).

Голы: 0:1 Бойченко А. (15), 0:2 Шматко Л. (40), 0:3 Шевчук Ю. (45), 0:4 Овдийчук А. (47), 0:5 Бойченко А. (53 ), 0:6 Петрик А. (59), 0:7 Ткаченко С. (69, автогол), 1:7 Дружченко А. (71).

В ближайшие дни состоится жеребьевка полуфиналов Кубка Украины, где "Жилстрой-1" узнает своего следующего соперника.