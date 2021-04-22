Главная Новости Спорт Футбол. Харьковчанки - в полуфинале Кубка Украины (ФОТО, ВИДЕО)
22.04.2021  19:31   

Футбол. Харьковчанки - в полуфинале Кубка Украины (ФОТО, ВИДЕО)

На пути к четверке сильнейших харьковские футболистки разгромили соперниц из "Колоса" (Ковалевка) со счетом 1:7.

Матч за выход в полуфинал: "Колос" (Ковалевка) - "Жилстрой-1" (Харьков) 1:7 (0:3).
 
Голы: 0:1 Бойченко А. (15), 0:2 Шматко Л. (40), 0:3 Шевчук Ю. (45), 0:4 Овдийчук А. (47), 0:5 Бойченко А. (53 ), 0:6 Петрик А. (59), 0:7 Ткаченко С. (69, автогол), 1:7 Дружченко А. (71).
 
В ближайшие дни состоится жеребьевка полуфиналов Кубка Украины, где "Жилстрой-1" узнает своего следующего соперника.
 

Тэги:  футбол, жилстрой-1, харьков, победа, украина, женщины, полуфинал, кубок, колос, ковалевка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.04 Спорт Город инициирует передачу в коммунальную собственность имущество «Металлиста» 19.04 Спорт Футбол: «Жилстрой-1» одержал очередную победу в ЧУ 19.04 Спорт Футбол: «Металлист 1925» и «Волынь» не смогли определить сильнейшего (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 