20.04.2021 15:19
Велоспорт. Харьковчане выиграли 8 золотых медалей на чемпионатах Украины
Всего первостоличные трековики завевали 17 наград: 8 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали.
Чемпионат Украины по велоспорту на треке среди молодежи (U-23) и чемпионат страны среди юношей и девушек в неолимпийских видах программы состоялись во Львове.
Борьбу за награды в двух возрастных группах вели спортсмены из 18-ти команд, в том числе гости из Беларуси (выступали вне конкурса).
Харьковские трековики успешно проявили себя, как в молодежном, так и юношеском чемпионатах, завоевав совместными усилиями 8 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали.
Индивидуальная гонка преследования
Юноши
1 место Даниил Кириченко.
Девушки
2 место София Трубчанинова
Командная гонка преследования
Женщины (U-23)
3 место Алина Богдан в составе объединенной команды
Спринт
Мужчины (U-23)
1 место Егор Коробов
2 место Михаил-Ярослав Дудко
Темпо
Девушки
1 София Трубчанинова
Кейрин
Мужчины (U-23)
1 Михаил-Ярослав Дудко
2 Егор Коробов
Женщины (U-23)
3 место Лидия Малицкая
Командный спринт
Мужчины (U-23)
2 место Егор Коробов, Игорь Швайка, Михаил-Ярослав Дудко, Джабар Абдул
Женщины (U-23)
3 место Анастасия Ивко, Лидия Малицкая, Алина Богдан, Татьяна Зарванская
Групповая гонка
Юноши
1 место Даниил Кириченко
Девушки
1 место София Трубчанинова
Гонка с выбыванием
Женщины (U-23)
3 место Алина Богдан
Юноши
1 место Даниил Кириченко
Девушки
2 место София Трубчанинова
Гит 1000 метров с места
Мужчины (U-23)
1 место Егор Коробов
2 место Михаил-Ярослав Дудко
Гит 500 метров с места
Женщины (U-23)
2 место Анастасия Ивко
Омниум
Женщины (U-23)
2 место Алина Богдан