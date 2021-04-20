20.04.2021 15:19

Велоспорт. Харьковчане выиграли 8 золотых медалей на чемпионатах Украины

Всего первостоличные трековики завевали 17 наград: 8 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали.

Чемпионат Украины по велоспорту на треке среди молодежи (U-23) и чемпионат страны среди юношей и девушек в неолимпийских видах программы состоялись во Львове.

Борьбу за награды в двух возрастных группах вели спортсмены из 18-ти команд, в том числе гости из Беларуси (выступали вне конкурса).

Харьковские трековики успешно проявили себя, как в молодежном, так и юношеском чемпионатах, завоевав совместными усилиями 8 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали.

Индивидуальная гонка преследования

Юноши

1 место Даниил Кириченко.

Девушки

2 место София Трубчанинова

Командная гонка преследования

Женщины (U-23)

3 место Алина Богдан в составе объединенной команды

Спринт

Мужчины (U-23)

1 место Егор Коробов

2 место Михаил-Ярослав Дудко

Темпо

Девушки

1 София Трубчанинова

Кейрин

Мужчины (U-23)

1 Михаил-Ярослав Дудко

2 Егор Коробов

Женщины (U-23)

3 место Лидия Малицкая

Командный спринт

Мужчины (U-23)

2 место Егор Коробов, Игорь Швайка, Михаил-Ярослав Дудко, Джабар Абдул

Женщины (U-23)

3 место Анастасия Ивко, Лидия Малицкая, Алина Богдан, Татьяна Зарванская

Групповая гонка

Юноши

1 место Даниил Кириченко

Девушки

1 место София Трубчанинова

Гонка с выбыванием

Женщины (U-23)

3 место Алина Богдан

Юноши

1 место Даниил Кириченко

Девушки

2 место София Трубчанинова

Гит 1000 метров с места

Мужчины (U-23)

1 место Егор Коробов

2 место Михаил-Ярослав Дудко

Гит 500 метров с места

Женщины (U-23)

2 место Анастасия Ивко

Омниум

Женщины (U-23)

2 место Алина Богдан