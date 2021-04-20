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20.04.2021  15:19   

Велоспорт. Харьковчане выиграли 8 золотых медалей на чемпионатах Украины

Всего первостоличные трековики завевали 17 наград: 8 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали.

Чемпионат Украины по велоспорту на треке среди молодежи (U-23) и чемпионат страны среди юношей и девушек в неолимпийских видах программы состоялись во Львове.
 
Борьбу за награды в двух возрастных группах вели спортсмены из 18-ти команд, в том числе гости из Беларуси (выступали вне конкурса).
 
Харьковские трековики успешно проявили себя, как в молодежном, так и юношеском чемпионатах, завоевав совместными усилиями 8 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали.
 
Индивидуальная гонка преследования
Юноши
1 место Даниил Кириченко.
 
Девушки
2 место София Трубчанинова
 
Командная гонка преследования
Женщины (U-23)
3 место Алина Богдан в составе объединенной команды
 
Спринт
Мужчины (U-23)
1 место Егор Коробов
2 место Михаил-Ярослав Дудко
 
Темпо
Девушки
1 София Трубчанинова
 
Кейрин
Мужчины (U-23)
1 Михаил-Ярослав Дудко
2 Егор Коробов
 
Женщины (U-23)
3 место Лидия Малицкая
 
Командный спринт
Мужчины (U-23)
2 место Егор Коробов, Игорь Швайка, Михаил-Ярослав Дудко, Джабар Абдул
 
Женщины (U-23)
3 место Анастасия Ивко, Лидия Малицкая, Алина Богдан, Татьяна Зарванская
 
Групповая гонка
Юноши
1 место Даниил Кириченко
 
Девушки
1 место София Трубчанинова
 
Гонка с выбыванием
Женщины (U-23)
3 место Алина Богдан
 
Юноши
1 место Даниил Кириченко
 
Девушки
2 место София Трубчанинова
 
Гит 1000 метров с места
Мужчины (U-23)
1 место Егор Коробов
2 место Михаил-Ярослав Дудко
 
Гит 500 метров с места
Женщины (U-23)
2 место Анастасия Ивко
 
Омниум
Женщины (U-23)
2 место Алина Богдан
Тэги:  велоспорт, трек, харьков, чемпионы и призеры
 
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