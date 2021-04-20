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20.04.2021  14:31   

Плавание. Харьковчанка - рекордсменка, чемпионка и призерка престижного турнира (ФОТО)

Первостоличница завоевала шесть наград международных состязаний.

Международные соревнования по плаванию "Мультинейшн" прошли в Броварах. В турнире принимали участие спортсмены из шести стран Европы. Цвета национальной сборной Украины защищала и харьковская пловчиха Карина Снитко.
 
Выступление Карины на соревнованиях оказалось достаточно удачным. Снитко стала чемпионкой и призером турнира, а также установила новый рекорд Украины среди юниоров. Она заняла:
 
- 1 место на дистанциии 100 м. вольным стилем с результатом 56,77 сек.
 
- 1 место на дистанциии 4х100 м. эстафета комбинированная - 4.14,19 сек. (РУ).
 
- 2 место на дистанции 50 м. вольным стилем - 26,61 сек.
 
- 2 место дистанциии 200 м. вольным стилем - 2.03,72 сек.
 
- 2 место дистанциии 4х100 м. эстафета вольным стилем - 3.49,85 сек.
 
- 2 место дистанциии 4х200 м. эстафета вольным стилем - 8.14,99 сек.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  плавание, чемпионка и призерка, харьков, турнир, бровары
 
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