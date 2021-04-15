Возрождение харьковского «Металлиста» не за горами

Александр Ярославский, экс-президент ранее топового клуба «Металлист» активно работает над возрождением былой команды.
Как сообщает спортивный портал https://meta.ua/sport/, уже в ближайшие 1-2 года Харьков может увидеть возвращение обанкротившегося клуба «Металлист». С момента его «принудительной покупки» у местного бизнесмена Александра Ярославского прошло уже почти 10 лет. Сейчас он активно работает над тем, чтобы выкупить обратно символику футбольной команды и возродить ее из пепла.
Сейчас в Харькове играет два коллектива с похожим названием – «Металлист-1925» и «Металл». Несмотря на созвучность обеих команд, именно ФК «Металл» планируют использовать как фундамент для возрождения когда-то гранда отечественного и даже европейского футбола. Известно, что Александр Ярославский пытается возвратить основные активы – тренировочную базу, детскую академию, стадион и т.д. Игроки и персонал нынешней команды должны стать костяком восставшего из пепла «Металлиста».
Большая часть имущества «Металлиста» была конфискована государством у предыдущего президента, олигарха Сергея Курченко. Именно ему был продан клуб перед началом военной агрессии. Из-за политических процессов Курченко сбежал в Россию, а его активы были арестованы и конфискованы. Сейчас Александр Ярославский ведет переговоры с государство о выкупе конфискованных активом ФК Металлиста», в том числе символики.
Эксперты и приближенные источники говорят, что полноценное возрождение команды стоит ожидать в 2023 году.
В период пикового развития команды, она смогла достичь высоких результатов и сделать большой вклад в украинский спорт. Перед полной передачей Курченко коллектив успел:
После побега Курченко оказалось, что никаких альтернативных источников пополнения бюджета нет. Проблемы с финансированием привели к тому, что в 2017 коллектив с почти 100-летней историей прекратил свое существование.
Не исключено, что благодаря новому старому инвестору в ближайшее время ФК «Металлист» снова выйдет на родное поле и соберет аншлаг на стадионе.
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