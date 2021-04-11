11.04.2021 21:26

Всеукраинский форум уличных культур прошел в Харьковев онлайн-режиме

Заключительный день Всеукраинского форума уличных культур прошел 11 апреля в онлайн-формате.

В мероприятии приняли участие представители центральных органов власти, органов местного самоуправления, представители уличных культур из разных регионов Украины.

Открывая мероприятие, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров отметил, что на протяжении шести лет городская власть активно поддерживает уличные культуры, которые являются одними из главных направлений развития молодежи в Харькове.

«Харьков – это центр уличной кульутры, который задает темп, традиции, новшества для всей страны. Совместно с ребятами из «Street Culture» мы разработали программу развития уличных культур в Харькове, которая является ярким примером того, как могут коммуницировать городские власти, общественные организации, спортсменты и все неравнодушные к уличной культуре люди. Благодаря этому сотрудничеству в городской инфраструктуре появились урбан-парки, которые стали настоящими магнитами для харьковчан. Хочется, чтобы эта уникальная программа развития уличных культур нашла поддержку во всей стране. Городская власть должна поддерживать желание молодежи развиваться, создавать новые интересные проекты», - отметил Алексей Чубаров.

В ходе форума участники обменялись опытом, а также представили свои лучшие проекты и инициативы. В частности, состоялась презентация проекта по созданию урбан-двора, который будет реализован в этом году на базе школы №11. Как рассказал основатель платформы «Street Culture» Егор Матюхин, такой проект реализуется в Украине впервые. К началу нового учебного года во дворе школы появятся локации для волейбола, стритбола, уличного футбола, street workout, а также настольного тенниса и прыжков на батуте. Проектом предусмотрены и другие объекты, которые появятся в следующем году: детская и ивент-площадка, небольшой сквер, оранжерея и др.

Кроме того, в рамках форума состоялась презентация законопроекта «Об основных принципах молодежной политики» (3718 от 23.06.2020). По словам автора законопроекта, народного депутата Украины Александра Санченко, он предусматривает создание по всей стране молодежных центров, а также Украинского молодежного фонда, деятельность которого будет направлена на финансовую поддержку всеукраинских проектов в молодежной сфере.