23.03.2021 14:19

Бадминтон. Харьковские спортсмены завоевали в Польше восемь наград

Международный турнир по бадминтону среди спортсменов до 17-лет "Polish U17 International 2021" состоялся в польском городе Берунь.

Харьковчане завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

В соревнованиях среди девушек золотой дубль оформила Евгения Кантемир. Она победила в одиночной женской категории, одолев в финале со счетом 18:21, 21:16, 21:15 воспитанницу Харьковского бадминтонного спортивного клуба Софию Лаврову. Также Евгения вместе с Аминой Лысенко из Харькова победили в парной женской категории, обыграв в финале 21:12, 21:13 соперниц из Польши.

Еще один харьковский дуэт София Лаврова и Анастасия Ерохина занял в парной категории третье место.

Алексей Титов завоевал "золото" в мужской одиночной категории. В финале харьковский спортсмен со счетом 21:18, 21:12 победил испанца Даниэля Франко. Бронзовым призером в этой категории стал также харьковчан Евгений Столовый.

Также Алексей Титов вместе с Иваном Царегородцевым из Николаева стал бронзовым призером в мужской парной категории.

Еще одну бронзовую медаль Харьковщине принесла Амина Лысенко, которая вместе с Егором Леонтьевым из Николаева заняла третье место в смешанной парной категории.

В целом украинские бадминтонисты завоевали на этом турнире 3 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых наград.