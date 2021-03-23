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23.03.2021  14:19   

Бадминтон. Харьковские спортсмены завоевали в Польше восемь наград

Международный турнир по бадминтону среди спортсменов до 17-лет "Polish U17 International 2021" состоялся в польском городе Берунь.

Харьковчане завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.
 
В соревнованиях среди девушек золотой дубль оформила Евгения Кантемир. Она победила в одиночной женской категории, одолев в финале со счетом 18:21, 21:16, 21:15 воспитанницу Харьковского бадминтонного спортивного клуба Софию Лаврову. Также Евгения вместе с Аминой Лысенко из Харькова победили в парной женской категории, обыграв в финале 21:12, 21:13 соперниц из Польши.
 
Еще один харьковский дуэт София Лаврова и Анастасия Ерохина занял в парной категории третье место.
 
Алексей Титов завоевал "золото" в мужской одиночной категории. В финале харьковский спортсмен со счетом 21:18, 21:12 победил испанца Даниэля Франко. Бронзовым призером в этой категории стал также харьковчан Евгений Столовый.
 
Также Алексей Титов вместе с Иваном Царегородцевым из Николаева стал бронзовым призером в мужской парной категории.
 
Еще одну бронзовую медаль Харьковщине принесла Амина Лысенко, которая вместе с Егором Леонтьевым из Николаева заняла третье место в смешанной парной категории.
 
В целом украинские бадминтонисты завоевали на этом турнире 3 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых наград.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  бадминтон, чемпионы и призеры, харьков
 
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