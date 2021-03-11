Главная Новости Спорт Плавание: харьковчане собрали медали, новые рекорды и звания на чемпионате Украины
11.03.2021  09:15   

Плавание: харьковчане собрали медали, новые рекорды и звания на чемпионате Украины

Соревнования проходили в бассейне "Акварена".

Данный чемпионат Украины являлся отбором на участие в Олимпийских играх XXXII в Токио, на чемпионат Европы среди юниоров и взрослых и международные соревнования "Мультинейшнл".

За медали боролись спортсмены со всей Украины, харьковскую команду представляли пловцы училища физкультуры, ШВСМ, специализированных спортивных школ олимпийского резерва "Спартак" и Яны Клочковой. На их счету 15 медалей.

"Золото" ЧУ завоевали:

- Богдан Белеменко - 200 м. кролем.
- Карина Снитко - 50 м. батт.
- Герман Фень - 100 м. н/сп.
- Максим Голубничий - 200 м. комплекс.
- Кирилл Швец, Кирилл Костенко, Даниил Сторожев, Богдан Белеменко - мужская кролевая эстафета 4х200.

"Серебро" ЧУ в копилке:
- Карины Снитко - 100 в/ст. - (0.55.86 юниорский рекорд Украины).
- Валентина Нестеркина - 100 в/ст.
- Карины Снитко - 200 м. вольный стиль (выполнила норматив для участия в юниорском чемпионате Европы).
- Валентина Нестеркина - 50 м. батт.
- Карины Снитко - 50 м. в/ст.
- Валерии Буряк, Марины Колесниковой, Татьяны Евминовой, Карины Снитко - женская кролевая эстафета - 4х100.

"Бронзу" ЧУ завоевали:
- Герман Фень - 50 м. на спине.
- Богдан Белеменко 1500 м в/ст.
- Марина Колесникова - 400 м. в/ст.
- Кирилл Швец, Вячеслав Балашов, Богдан Чернявский, Валентин Нестеркин - эстафета 4х100 в/ст.

Достижения харьковчан:
Александр Власов и Никита Засядько получили звание мастеров спорта Украины, а Валентин Нестеркин в составе эстафетной кролевой команды 4х100 установил новый рекорд Украины.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  плавание, чемпионат украины, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.03 Спорт Плавание. В Харькове стартует чемпионат Украины, на котором схлестнутся топовые спортсмены 18.02 Спорт Плавание. Харьковские спортсмены - чемпионы и призеры первенства Украины 16.02 Спорт Плавание. Харьковчане успешно стартовали на чемпионате Украины
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 