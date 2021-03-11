Плавание: харьковчане собрали медали, новые рекорды и звания на чемпионате Украины

Соревнования проходили в бассейне "Акварена".
Данный чемпионат Украины являлся отбором на участие в Олимпийских играх XXXII в Токио, на чемпионат Европы среди юниоров и взрослых и международные соревнования "Мультинейшнл".
За медали боролись спортсмены со всей Украины, харьковскую команду представляли пловцы училища физкультуры, ШВСМ, специализированных спортивных школ олимпийского резерва "Спартак" и Яны Клочковой. На их счету 15 медалей.
"Золото" ЧУ завоевали:
- Богдан Белеменко - 200 м. кролем.
- Карина Снитко - 50 м. батт.
- Герман Фень - 100 м. н/сп.
- Максим Голубничий - 200 м. комплекс.
- Кирилл Швец, Кирилл Костенко, Даниил Сторожев, Богдан Белеменко - мужская кролевая эстафета 4х200.
"Серебро" ЧУ в копилке:
- Карины Снитко - 100 в/ст. - (0.55.86 юниорский рекорд Украины).
- Валентина Нестеркина - 100 в/ст.
- Карины Снитко - 200 м. вольный стиль (выполнила норматив для участия в юниорском чемпионате Европы).
- Валентина Нестеркина - 50 м. батт.
- Карины Снитко - 50 м. в/ст.
- Валерии Буряк, Марины Колесниковой, Татьяны Евминовой, Карины Снитко - женская кролевая эстафета - 4х100.
"Бронзу" ЧУ завоевали:
- Герман Фень - 50 м. на спине.
- Богдан Белеменко 1500 м в/ст.
- Марина Колесникова - 400 м. в/ст.
- Кирилл Швец, Вячеслав Балашов, Богдан Чернявский, Валентин Нестеркин - эстафета 4х100 в/ст.
Достижения харьковчан:
Александр Власов и Никита Засядько получили звание мастеров спорта Украины, а Валентин Нестеркин в составе эстафетной кролевой команды 4х100 установил новый рекорд Украины.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
Ожидается холодная без осадков погода благодаря поступлению морозного воздуха с северо-востока. Небо будет ясным, на дорогах гололедица.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
влажность:
давление:
ветер: