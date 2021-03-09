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09.03.2021  18:19   

Футбол. ФК "Металлист 1925" победил на домашнем турнире (ФОТО)

С 4 по 8 марта в поселке Высокий и на полях ДЮФСШ "Металлист 1925" прошел всеукраинский турнир на призы харьковского футбольного клуба среди игроков 2009 года рождения.

За победу соревновались десять команд, которые жеребьевкой разделили на две группы. Среди них три команды ДЮФСШ "Металлист 1925" (два состава 2009 года и одна команда 2010-го г.р.).
 
По итогам группового этапа в финал пробились "Металлист 1925" и "Ворскла". В решающем поединке хозяева соревнований не оставили никаких шансов гостям из Полтавы и получили более чем убедительную победу - 6:1, а в матче за бронзовые награды ХТЗ был сильнее "Арены" - 3:0
 
Результати матчів турніру:

Група "А"

"Металіст 1925" - "Металіст 1925" U-11 - 4:1
"Арена" - "Металіст 1925" - 0:4
"Металіст 1925" U-11 - "Молодь" - 4:0
"Арена" - "Миколаїв" - 4:0
"Металіст 1925" - "Миколаїв" - 8:0
"Арена" - "Молодь" - 2:0
"Миколаїв" - "Металіст 1925" U-11 - 0:4
"Молодь" - "Миколаїв" - 0:0
"Арена" - "Металіст 1925" U-11 - 2:0
"Молодь" - "Металіст 1925" - 0:8

Група "Б"

"Металіст 1925-2" - ХТЗ - 1:2
"Металіст 1925-2" - "Ротаня та Зозулі" - 4:1
ХТЗ - "Ворскла" - 1:2
"Дімакс" - "Ворскла" - 1:6
"Металіст 1925-2" - "Дімакс" - 4:0
ХТЗ - "Ротаня та Зозулі" - 3:0
"Дімакс" - "Ротаня та Зозулі" - 5:2
"Металіст 1925-2" - "Ворскла" - 0:1
ХТЗ - "Дімакс" - 3:0
"Ротаня та Зозуля" - "Ворскла" - 0:4

Матч за 9-е місце
"Миколаїв" - "Дімакс" - 1:0

Матч за 7-е місце
"Ротаня та Зозулі" - "Молодь" - 1:0

Матч за 5-е місце
"Металіст 1925-2" - "Металіст 1925" U-11 - 0:2

Матч за 3-е місце
ХТЗ - "Арена" - 3:0

Фінал
"Металіст 1925" - "Ворскла" - 6:1
 
Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, победа, юниорский турнир
 
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