09.03.2021 18:19

Футбол. ФК "Металлист 1925" победил на домашнем турнире (ФОТО)

С 4 по 8 марта в поселке Высокий и на полях ДЮФСШ "Металлист 1925" прошел всеукраинский турнир на призы харьковского футбольного клуба среди игроков 2009 года рождения.

За победу соревновались десять команд, которые жеребьевкой разделили на две группы. Среди них три команды ДЮФСШ "Металлист 1925" (два состава 2009 года и одна команда 2010-го г.р.).

По итогам группового этапа в финал пробились "Металлист 1925" и "Ворскла". В решающем поединке хозяева соревнований не оставили никаких шансов гостям из Полтавы и получили более чем убедительную победу - 6:1, а в матче за бронзовые награды ХТЗ был сильнее "Арены" - 3:0