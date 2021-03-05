05.03.2021 16:31
Плавание. В Харькове стартует чемпионат Украины, на котором схлестнутся топовые спортсмены
Соревнования пройдут 5-9 марта 2021 года в комплексе "Акварена" по адресу улица Клочковская 43/47.
Данный турнир является отбором на участие в Олимпийских играх XXXII в Токио, на чемпионате Европы среди юниоров и взрослых, международных соревнований "Мультинейшнл".
Поэтому в Харькове съедутся все звезды украинского плавания:
- Михаил Романчук - двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, победитель летней Универсиады 2017;
- Андрей Говоров - двукратный чемпион первых юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, рекордсмен мира на дистанции 50 м. баттерфляем, многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы среди юниоров, взрослых;
- Дарина Зевина - 16-кратная рекордсменка Украины на 100 м. и 200 м. на спине, многократная чемпионка мира и Европы;
- Ирина Пикинер - рекордсменка Украины, бронзовый призер чемпионата Европы на дистанции 50 м., 100 м. и 200 м. кролем, бронзовый призер чемпионата мира и Европы по плаванию в ластах и моноласте и многие другие.