05.03.2021 16:31

Плавание. В Харькове стартует чемпионат Украины, на котором схлестнутся топовые спортсмены

Соревнования пройдут 5-9 марта 2021 года в комплексе "Акварена" по адресу улица Клочковская 43/47.

Данный турнир является отбором на участие в Олимпийских играх XXXII в Токио, на чемпионате Европы среди юниоров и взрослых, международных соревнований "Мультинейшнл".

Поэтому в Харькове съедутся все звезды украинского плавания:

- Михаил Романчук - двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, победитель летней Универсиады 2017;

- Андрей Говоров - двукратный чемпион первых юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, рекордсмен мира на дистанции 50 м. баттерфляем, многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы среди юниоров, взрослых;

- Дарина Зевина - 16-кратная рекордсменка Украины на 100 м. и 200 м. на спине, многократная чемпионка мира и Европы;

- Ирина Пикинер - рекордсменка Украины, бронзовый призер чемпионата Европы на дистанции 50 м., 100 м. и 200 м. кролем, бронзовый призер чемпионата мира и Европы по плаванию в ластах и моноласте и многие другие.