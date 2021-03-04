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04.03.2021  15:16   

Дзюдо. На выходных в Харькове - юношеский чемпионат области

Данные соревнования - квалификационый старт к Чемпионату Украины U21.

Заявки принимаются до 5 марта.
 
6 марта в Харькове во Дворце спорта "Смена" (ул. Луи Пастера, 179А) пройдет Открытый чемпионат Харьковской области по дзюдо среди юношей и девушек до 21 года.
 
Спортсмены разыграют медали в таких весовых категориях:
у юношей:
50 кг.; 55 кг.; 60 кг.; 66 кг.; 73 кг.; 81 кг.; 90 кг.; 90+ кг.;
у девушек:
48 кг.; 53 кг.; 57 кг.; 63 кг.; 70 кг.; 70+ кг.
 
Взвешивание с 9:00 до 10:00.
Допуск 2 кг.
Начало в 11:00.
 
Заявки принимаются до 5 марта на почту [email protected]
Эти соревнования - квалификационый старт к Чемпионату Украины U21, который состоится в Харькове 30 марта - 1 апреля.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  дзюдо, спорт, харьков, чемпионат
 
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