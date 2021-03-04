04.03.2021 15:16

Дзюдо. На выходных в Харькове - юношеский чемпионат области

Данные соревнования - квалификационый старт к Чемпионату Украины U21.

Заявки принимаются до 5 марта.

6 марта в Харькове во Дворце спорта "Смена" (ул. Луи Пастера, 179А) пройдет Открытый чемпионат Харьковской области по дзюдо среди юношей и девушек до 21 года.

Спортсмены разыграют медали в таких весовых категориях:

у юношей:

50 кг.; 55 кг.; 60 кг.; 66 кг.; 73 кг.; 81 кг.; 90 кг.; 90+ кг.;

у девушек:

48 кг.; 53 кг.; 57 кг.; 63 кг.; 70 кг.; 70+ кг.

Взвешивание с 9:00 до 10:00.

Допуск 2 кг.

Начало в 11:00.

Заявки принимаются до 5 марта на почту [email protected]

Эти соревнования - квалификационый старт к Чемпионату Украины U21, который состоится в Харькове 30 марта - 1 апреля.