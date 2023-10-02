У Харкові відбувся турнір з дзюдо

Змагання у Харкові були провдені з нагоди Дня захисників і захисниць України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту,, у Харкові провели дитячий турнір з дзюдо до Дня захисників і захисниць України у безпечному місці. За перемогу змагалися спортсмени віком від 10 до 14 років.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Партнером турніру стала БО «Благодійний фонд «Карітас Харків». Представниця організації Тетяна Журавська передала учасникам 160 солодких подарунків. Захід пройшов під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.
Комментариев: 0
Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
Щороку першого понеділка жовтня відзначається встановлене ООН свято – World Habitat Day.
влажность:
давление:
ветер: