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02.10.2023  18:39   Дмитро Колонєй

У Харкові відбувся турнір з дзюдо

Змагання у Харкові були провдені з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Відбувся турнір з дзюдо у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту,, у Харкові провели дитячий турнір з дзюдо до Дня захисників і захисниць України у безпечному місці. За перемогу змагалися спортсмени віком від 10 до 14 років. 

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Партнером турніру стала БО «Благодійний фонд «Карітас Харків». Представниця організації Тетяна Журавська передала учасникам 160 солодких подарунків.  Захід пройшов під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Відбувся турнір з дзюдо у Харкові

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, діти, харків, дзюдо
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