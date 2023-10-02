02.10.2023 18:39 Дмитро Колонєй

У Харкові відбувся турнір з дзюдо

Змагання у Харкові були провдені з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту,, у Харкові провели дитячий турнір з дзюдо до Дня захисників і захисниць України у безпечному місці. За перемогу змагалися спортсмени віком від 10 до 14 років.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Партнером турніру стала БО «Благодійний фонд «Карітас Харків». Представниця організації Тетяна Журавська передала учасникам 160 солодких подарунків. Захід пройшов під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.