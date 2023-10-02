Окупанти несуть великі втрати та знимають постановочні брехливі відеоролики боїв (відео)

02.10.2023 18:03 Дмитро Колонєй

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповів дружині про втрати та неможливість евакуації тіл загиблих.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Загарбник ділиться інформацією про те,Ю що вони знімають постановочні відео боїв, які вводить в оману глядачів.