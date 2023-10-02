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02.10.2023  18:03   Дмитро Колонєй

Окупанти несуть великі втрати та знимають постановочні брехливі відеоролики боїв (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповів дружині про втрати та неможливість евакуації тіл загиблих.

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Загарбник ділиться інформацією про те,Ю що вони знімають постановочні відео боїв, які вводить в оману глядачів.
 

Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав, що окупанти грабують трупи вбитих солдатів-іноземців.

 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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