Окупанти несуть великі втрати та знимають постановочні брехливі відеоролики боїв (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповів дружині про втрати та неможливість евакуації тіл загиблих.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти грабують трупи вбитих солдатів-іноземців.
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Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
Щороку першого понеділка жовтня відзначається встановлене ООН свято – World Habitat Day.
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